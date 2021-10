Sparta se na víc než měsíc loučila s domácím ledem, zase se sama připravila o vítězství

Na více než měsíc se hokejová Sparta musela rozloučit s vlastním ledem, v nadcházejících týdnech bude O2 arena patřit tenistkám a parkuru. Duel s dosud vedoucími Pardubicemi přilákal do hlediště přes deset tisíc diváků, silně zastoupeni byli fanoušci obou mužstev. Zklamaní byli nakonec domácí, protože museli přijmout porážku 1:2 po nájezdech.

„Dlouho to byl boj o první gól, ale když jsme ho konečně dali, tak přišla v závěru zase úplně zbytečná vyloučení, za něž pykáme obdrženými góly a bohužel nám berou důležité body," uvědomoval si asistent kouče Jaroslav Hlinka, že ze zápasů s Kladnem, Plzní a Pardubicemi místo reálného zisku devíti mají bodíky jen dva. „Potřetí za sebou ztratíme v posledních minutách prakticky vyhraný zápas, to se fakt nesmí stát. Prostě netaháme celých šedesát minut," lamentoval střelec jediné sparťanské branky Filip Chlapík.

Pražané přišli o vedení 89 vteřin před koncem třetí části, když nabídli Dynamu dvojitou přesilovku. „Věřil jsem, že takovou šanci na vyrovnání nepustíme," líčil hrdina duelu Dominik Frodl, jenž předvedl 28 úspěšných zákroků. Navíc v rozstřelu vychytal všech pět domácích exekutorů četně nejproduktivnějších hráčů soutěže E. Thorella a Chlapíka.

Brankář Jakub Neužil ze Sparty zasahuje.

Vít Šimánek, ČTK

„Neměl jsem sparťany zrovna přečtené, přesto jsem si na nájezdy docela věřil. Celé utkání mě puk celkem trefoval, tak jsem doufal, že při rozstřelu vydržím co nejdéle v postoji a neudělám předčasný pohyb. To mi vyšlo," ulevil si Frodl a vůbec ho nemrzelo, že Dynamo o skóre vystřídal v čele tabulky Třinec. „Důležitější je pohoda v kabině, moc si ji užíváme," dodal.

Pražský celek je až pátý a nyní má před sebou devět utkání venku v řadě. „Asi nám bude chybět to domácí pohodlí, pořád budeme v autobuse. Bude to spojené hodně s cestováním, ale zase nás to může stmelit," líčil Chlapík. Sparťané se k extraligovému zápasu vrátí na pražský led až 28. listopadu proti Liberci.