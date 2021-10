Olomoučtí umějí zamknout branku. Boleslav bez zraněného Šťastného znovu gólově mlčela

„Nejsme bohužel produktivní, musíme přece předvést větší tlak do branky i důraz v koncovce. Jinak nemám mužstvu moc co vytknout, ale ve střeleckém prostoru nám prostě chybělo více klidu," říkal po prohře 0:2 asistent trenéra Pavel Patera.

Domácím nepomohla ani nová finská akvizice do obrany, debutující 26letý Alex Lintuniemi hrál naposledy KHL za Nur-Sultan. Na střídavý start za ně naskočil i nejproduktivnější hráč první ligy Tomáš Knotek ze Slavie.

Alex Lintuniemi z Mladé Boleslavi při utkání s Olomoucí.

David Taneček, ČTK

Hanáci potřetí z posledních čtyř utkání neinkasovali. Zatímco v Pardubicích i proti Litvínovu udržel čisté konto Jakub Sedláček, ve čtvrtek večer na boleslavském ledě chytil všech 28 střel domácího týmu Jan Lukáš.

„Byl to těžký zápas, což jsme ale čekali. Mladá Boleslav měla spoustu šancí, s čistým kontem se ale vyhrává a my se můžeme opřít o dva opravdu kvalitní, vyrovnané brankáře. Díky jejich skvělým výkonům sbíráme v říjnu body, ale všichni hráči jim taky hodně pomáhají. Umíme to vzadu zamknout," líčil trenér hostů Jan Tomajko.

Mladá Boleslav se skutečně trápila. „Při defenzivním pojetí hry soupeře to bylo celé o jednom gólu. Oni přesilovku využili, my ne, i když jsme ji nesehráli špatně," připustil Patera. Vítězný olomoucký gól dal v polovině utkání Jan Káňa a v závěru se po čtyřech zápasech mlčení zase prosadil David Krejčí.

Zleva David Krejčí a autor gólu Jan Káňa z Olomouce.

David Taneček, ČTK

„Důležitější je vítězství než nějaké moje kanadské body," řekl centr, jenž v 58. minutě z trestného střílení trefil pouze horní tyčku, ale 18 sekund před koncem svým osmým gólem v sezoně pečetil výhru při boleslavské power play. „Přece jen jsem měl co napravovat, ale celé mužstvo hrálo maximálně zodpovědně v defenzivě," řekl. (kez)