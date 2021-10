Hokejisty Vítkovic posílil ruský obránce Solovjov

Vítkovické hokejisty posílil ruský obránce Alexej Solovjov. Sedmadvacetiletý moskevský rodák přišel do Ostravy z Avangardu Omsk, v tomto ročníku však nastupoval jen za farmářský tým Omská křídla.

Solovjov dříve strávil řadu let v nižších zámořských soutěžích a do Ruska se vrátil před minulou sezonou. Za Omsk odehrál v základní části KHL třináct utkání a v play off při tažení Avangardu za ziskem Gagarinova poháru si připsal jeden start.

"Naskytl se tento hráč a my jsme chtěli i posílit obranu, takže jsme se rozhodli jej angažovat. Už s námi absolvoval čtvrteční trénink, na kterém jen potvrdil, že má dobrou střelu, dobré bruslení. Má zkušenosti jednak z amerických univerzit, taky z KHL. Na tréninku na ledě vypadá dobře, máme ho i odskautovaného, dívali jsme se na něj, takže věříme, že bude posilou," uvedl na klubovém webu trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Solovjov může nastoupit už do dnešního utkání s Kladnem, pokud klub stihne vyřídit formality.