Na Jágra jen pět tisíc? Jarda možná bude zklamaný, asi je zvyklý na víc, smál se vítkovický Hruška

„Pro všechny super, pro Kladno už míň. Zatím jsme těch domácích zápasů tolik neodehráli, máme dvě výhry, dvě prohry. Budeme chtít teď tu šňůru tahat co nejdéle. Bylo to takové naše klasické utkání, konečně ale se šťastným koncem pro nás. Bodů zatím nemáme moc, takže důležité tři body pro nás," řekl centr druhé vítkovické formace Hruška.

Kladnu se podařilo ve druhé části jen snížit Tomášem Pitulem. „Nemůžeme si v takovém zápase nechat utéct první třetinu. Přestože jsme do Ostravy přijeli den předem, tak jsme v ní vypadali, jako bychom právě vystoupili z autobusu," zlobil se kladenský obránce Marek Baránek.

Kladenská zvýšená aktivita v dalším průběhu k vyrovnání nevedla. I díky skvělému Aleši Stezkovi v domácí brance. „Minule mu tam propadly dvě takové šmudly, ale on to v zápase vždy napraví. I my bychom takové pašeráky potřebovali, ale zatím nám tam nechtějí spadnout," poukázal Hruška na obrovskou šanci Vítkovic ve třetí části, kdy puk zasáhl nejprve jednu tyč, pak i druhou a poté jej kladenský gólman Curtis Bow odpálil pryč.

Zleva Alexej Solovjov z Vítkovic a Jaromír Jágr.

Vladimír Pryček, ČTK

O mnoho více šancí na navýšení hubeného vedení domácí neměli. „Byli jsme ve druhé a třetí části zbytečně zalezlí. Ale to pramení z toho, že jsme se soustředili na to nedostat gól, protože máme v hlavách, že jich sami moc nedáváme. Tabulka je neúprosná," vysvětloval Hruška.

„Není nic příjemného držet těsný náskok. Raději bych vyhrával 5:1, ale soupeři jsou kvalitní a snažíme se urvat, co jde. Když budeme ale pokaždé vyhrávat udřených 2:1 asi se nikdo zlobit nebude," dodal Hruška.

Kladenští hokejisté (zleva) Matěj Beran, Tomáš Pitule a Ondřej Bláha se radují z gólu.

Vladimír Pryček, ČTK

Do Ostravar Arény přišlo na Kladno, v jehož dresů válí Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr necelých šest tisíc diváků. Zhruba o tři stovky více než na středeční derby s Třincem. „Pro Jardu bude tohle číslo možná trošku zklamáním, protože je zvyklý na větší návštěvy," vtipkoval Hruška. „My jsme ale rádi, že diváci chodí v takovém počtu. Až budeme vyhrávat za tři body častěji, bude jich určitě chodit ještě víc," přemítal vítkovický útočník, který si připsal i první šarvátku v sezoně.

Zatímco Hruška rozmíšku s Dotchinem zvládl v relativním klidu, urostlý kanadský zadák nejprve seřval Hrušku, pak rozhodčí a při odchodu do šaten po vyloučení do konce zápasu i vlastní střídačku.

Zleva Jan Hruška z Vítkovic v rozmíšce s Jakem Dotchinem z Kladna.

Vladimír Pryček, ČTK

„To jsou emoce. Něco se tam událo před brankou a začal na mě mluvit anglicky. Než mi to seplo, bylo po incidentu. Ani nevím, co říkal, ale hodně dobře gestikuloval," usmíval se Hruška.