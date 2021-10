Nevídaný obrat Olomouce. Nehráli jsme dobře, ale pořád jsme věřili, tvrdil kouč

„Je to paráda. Spokojený jsem ale jen v uvozovkách. Naše hra nebyla vůbec dobrá. Drtivou většinu času jsme byli horší. Špatně jsme bruslili, prohrávali souboje, dělali zbytečné chyby. Těžko jsme se také dostávali před bránu Sparty, a když ano, špatně jsme i stříleli," tvrdil po utkání olomoucký kormidelník Zdeněk Moták.

Zdůraznil však, že jeho svěřenci pořád věřili. „Právě za to jsme nakonec byli odměněni a otočili to. Obrat, to byla přesně ta naše hra. Zarputilost, rvavost, obětavost. Nesmíme si ovšem myslet, že to tak půjde pořád. Jak už jsem řekl, nehráli jsme podle našich představ," dodal.

Krejčí v hlavní roli

Klíčovým mužem byl podle něj opět útočník David Krejčí. Právě on se při power play postaral o druhý a třetí gól, když nejprve přihrál Káňovi, který snížil na 2:3 a poté sám bombou od modré vyrovnal. K výhře pak svůj tým nasměroval i při nájezdech, když proměnil hned ten první. „Umí přihrát i zakončit. Je to rozdílový hráč. Tlačí nás dopředu," uvedl na adresu hvězdného borce stručně, ale výstižně Moták.

V táboře Sparty pochopitelně po utkání vládlo obrovské zklamání. „Je to jako přes kopírák. Ztratili jsme jasně vyhrané utkání, a to už počtvrté v řadě. Něco takového jsem ještě nezažil, a to mám toho za sebou už dost. Tak to dál nejde. Musíme s tím něco udělat. Teď však nevím, co. Nechci dělat unáhlené soudy. Jsem hlavně naštvaný a naštvat se musí i hráči," prohlásil lodivod Pražanů Josef Jandač.

U svých svěřenců postrádal touhu něco udělat se zápasem, jsou-li v problémech. „To ostře kontrastuje s tím, jak si počínají domácí. Když je třeba, dřou, padají do střel, jezdí po zadcích. To u našich hráčů chybí. Nechci dělat chytrolína, ale pokud budeme takovým způsobem hazardovat s výsledky a rozdávat takto body, není to normální a tak to nejde," zdůraznil.

Podobně utkání hodnotil i navrátilec do sestavy Sparty útočník Roman Horák. „Je to hodně nepříjemné. Už se nám to stalo poněkolikáté. Musíme najít cestu zpátky. Přestali jsme hrát, bruslit. Teď, jak nám tam góly napadají, máme asi blok. Víme, že jsme měli výpadky, a tak až moc chceme, a to je někdy na škodu. Místo toho, abychom hráli jako do 56. minuty, zbytečně jsme zalezli a byli jsme za to potrestáni. Tým je ovšem natolik zkušený, že by si to měl uhlídat. Zase se to však nestalo. Máme na čem pracovat," věděl.

Sám ze sebou mohl být spokojený, neboť dal gól na 2:0 a proměnil i svůj samostatný nájezd. „Dívám se spíše na týmový výsledek. Kdybych žádný gól nedal a vyhráli bychom, byl bych šťastnější. Tak jsem hlavně rád, že jsem v pohodě, mohu zase hrát a přišel jsem jen o čtyři zápasy," dodal zkušený útočník.