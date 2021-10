Tak si to představujeme, jsou to parádně vybojované body, lebedil si po výhře na Hané Gulaš

Základ úspěchu jste položili v první třetině, kterou jste vyhráli 3:0...

Náš výkon byl dnes celkově povedený. Od začátku jsme tahali za lepší konec. Bylo skvělé, že jsme v prvním dějství dali ty tři góly. Ve druhé třetině sice domácí využili přesilovky, snížili na 3:2, ale pak jsme si to pohlídali a v závěrečné třetině, kterou jsme odehráli výborně, přidali další dva góly. Pro nás je to super, protože minule jsme vyhráli za tři body, ale výkon nebyl úplně optimální. Chtěli jsme to napravit a zvednout si tak sebevědomí, co jsme měli před pár utkáními, kdy jsme si počínali fantasticky.

Jste asi hodně spokojeni?

Ano. Tak, jako tady, se chceme prezentovat. Nějaké chyby tam samozřejmě byly, ale dnes jsme předvedli výkon, co si představujeme.

Perfektně funguje vaše spolupráce s Lukášem Pechem. Oba jste už vstřelili devět branek. Trénujete souhru nějak speciálně?

Ne. je to vyústění hry celé naší formace. První gól, to vyplaval puk, já najížděl z rohu, viděl jsem před bránou Pecháčka, jak byl připravený na střelu, počkal, jak se mu to otevře, poslal mu to a on to nádherně trefil. Další gól, trochu improvizace při přesilovce, výborná nahrávka dolů na mě na zadní tyč. Bylo to s odřenýma ušima, ale nakonec to tam spadlo, takže důležité. Nechci se však bavit o nás dvou. Je to o celém týmu. Zásadní je, furt budovat, jít si za svým cílem. Dnes se to povedlo, jsou to pro nás parádně vybojované body.

Jak je pro vás důležitý veterán Jiří Novotný?

Nejlepší by bylo, zeptat se jeho. Dnes dal nádherný gól. Jeho přínos je neuvěřitelný. Je dobře, že ho máme. Ti, co hokeji rozumí, znají jeho přednosti a vidí je. Pevně doufám, že se nám ho podaří zlomit, aby v týmu zůstal do konce sezóny. Je to skvělý hráč, lídr, úžasný do kabiny.

Nevyhrožuje každý den, že skončí?

My se o tom nebavíme. A nechci ani za něj odpovídat. Je to na něm. Potřebujeme ho však. Je pro nás obrovskou posilou.