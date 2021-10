Ostřížek zamířil z Olomouce do Komety Brno výměnou za Kuska

Hokejový útočník David Ostřížek přestoupil z Olomouce do Komety Brno výměnou za forvarda Silvestera Kuska. Oba jdou do známého prostředí. Jednatřicetiletý Ostřížek hájil barvy Komety v letech 2014 až 2016. O pět let mladší Kusko na Hané hostoval v minulém ročníku od poloviny listopadu do poloviny prosince.