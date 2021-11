Mazanec zkoušel i nahrávat. Sérii výher ale Třinec neprotáhl. Utnul ji Hradec

„Máme ale kvalitní náhradu. Kluci, co jsou tu na výpomoc hrají skvěle. Dneska to ale nestačilo. Hradec hraje výborně před brankou, vůbec nás tam nepustili. Jejich gólman všechno viděl. A i když si tam málem z podběráku nafackoval, chybělo nám trošku štěstí," hledal důvody druhé porážky s nulovým ziskem v sezoně Marek Mazanec.

„Byla to hezká série a mohla být klidně i delší. S trochou štěstí tam mohlo něco padnout. Dali jsme tyčku, škoda. Mohl to být další urvaný zápas. Musíme zregenerovat a doufat, že se nám někdo vrátí do sestavy," říkal třinecký gólman.

Třinci kromě Marcinka s Kundrátkem scházejí také Hrňa, Michal Kovařčík, Kurovský a Slováci Marinčin a Daňo. „Vypadli nám nějací kluci a je to pro nás těžké období. Ale pereme se, co nám síly stačí," popisoval Mazanec.

Co lepšího teď může extraliga nabídnout?

Na utkání s Hradcem se ještě v minulé sezoně opora Východočechů hodně těšila. „Hrál první s druhým. Co lepšího může teď extraliga nabídnout," upozornil Mazanec.

Šachovou partii jeho tým prohrál, protože nedokázal přelstít nejlepší obranu v lize. Nepovedlo se to ani po nečekaném Mazancově pasu na útočnou modrou Martinovi Růžičkovi.

„Čekal jsem, že tam někdo najede, tak jsem tam puk obloukem poslal. Ani nevím, jak to tam pak bylo, protože nevidím takovou dálku. Myslím ale, že Růžovi nechybělo moc," líčil Mazanec.