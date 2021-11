ANTOŠOVA BŘITVA: Jágr a rozhodčí, to je směšný! Pokuta za Douderovu pravdu je trapná

Ten vzkaz byl naprosto jasný. A jsem hodně překvapený, že Třinec za to dostal od ředitele extraligy Řezníčka desetitisícovou pokutu. Je mi to až trapný. Kdo jiný než někdo ze zkušených hráčů už by měl říct, že rozdíly v chování k Jágrovi jsou tak markantní, že by se už nad tím měli rozhodčí zamyslet.

Doudera podle mého nechtěl urazit extraligu ani rozhodčí. Chtěl jen poukázat na fakt, který se mu nezdá a přijde mu směšný. A asi ne pouze jemu, ale všem hráčům, kteří sledují chování sudích vůči Jágrovi.

Co řekl Milan Doudera o Jaromíru Jágrovi: Se vším respektem, co on si v lize dovolí a co mu prochází, by mu v žádné jiné lize neprošlo. I dneska. To je až úsměvné. Tak to ale je, musíme s tím bojovat. Nechci dostat pokutu. Ale viděli jste, jak se zápas vyvíjel, jaké sporné situace tam byly. My jsme se tomu pomalu až museli smát, bylo to až trapný. Neříkám, že to je Jágrova chyba. On dělá pro Kladno to nejlepší, co může. Chyba je někde jinde, ale nechci to tady rozebírat a zacházet do podrobností, aby z toho nebyly nějaké problémy.

Doudera to řekl naprosto přesně. S velkou úctou a respektem k Jágrovi za to, co všechno dokázal. Ale je prostě fakt, že Jágr má oproti jiným výhodu, že se vrací k rozhodčím, neustále s nimi diskutuje. A oni mu to tolerují, což je špatné pro všechny. A vidí to i diváci.

Pokud něco takového řekne některý z hráčů veřejně, musí už se to dít v takovém rozsahu, že je to úsměvný i pro samotné hokejisty, jak sám řekl Doudera.

Jak jinak už by hráči měli dát najevo, že tohle není v pořádku? Jakým jiným způsobem než v rozhovoru upozornit, že tohle už není možné a přesahuje to únosnou mez? Tady nejde jen o Jágra. Zásadní je ten vzkaz rozhodčím: "Nejste nestranní a my hráči to vidíme!"

V herním řadu extraligy stojí, že aktéři utkání nesmějí v den zápasu pod hrozbou pokuty 10 tisíc korun hodnotit výkony nebo výroky rozhodčích. Takže to Třinec za Douderu schytal. Myslím si ale, že už je dávno pryč doba, kdy se skoro po každém utkání řešili rozhodčí. Hráči jsou dneska moudřejší a vidí, že ne za všechno mohou rozhodčí.

Třinecký Milan Doudera stíhá kladenského Jaromíra Jágra.

Jaroslav Ožana, ČTK

Myslím, že nastal čas, kdy by se pravidlo o zákazu hodnocení sudích v den zápasu mělo zrušit. Hráči mají právo říct, že rozhodčí občas nedělají dobře svou práci. Nikdo si nechce rozhovory o zápase číst druhý den. Všechny fanoušky to zajímá hned v ten den.

Kladno má za sebou těžký víkend, když hrálo na ledě vedoucího Třince a pak ve Zlíně u přímého konkurenta v boji o záchranu. Myslím, že to Rytíři zvládli. U Ocelářů nepropadli a v neděli zapsali strašně důležitou výhru 5:1. Pro zlínské fanoušky je naopak hodně těžké tuhle prohru unést. Tenhle zápas totiž Zlín kopl úplně daleko od záchrany v extraligy. Světlo na konci tunelu začíná ve Zlíně mizet.