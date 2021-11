Brankář Sedláček posílil Kometu Brno

"S agentem jsme řešili nabídky napříč extraligou. Rozhodli jsme se pro Kometu. Jsem rád, že můžu být zrovna v Brně. Mým cílem je chytat co nejlépe, neustále se zlepšovat a pomáhat sbírat body," uvedl Sedláček na klubovém webu.

Odchovanec Zlína odchytal za Olomouc osm zápasů, ve kterých dvakrát udržel čisté konto a pomohl týmu k pěti výhrám. Po reprezentační pauze už se může představit v dresu Komety, které se nedaří podle představ.

✍🏻 Brankář Jakub Sedláček se z Hané stěhuje na jih Moravy! 👀 #TELH



📲 https://t.co/HgId2X24vB pic.twitter.com/j6GI08TGVn — Tipsport extraliga (@telhcz) November 8, 2021

"Znám v kabině asi sedm, osm spoluhráčů. S Petrem Holíkem jsme hráli pět let ve Zlíně. Mezi další patří například Marcel Haščák, Tomáš Vincour, Martin Zaťovič, Vláďa Roth nebo David Ostřížek. Za to jsem rád, protože nejdu do úplně neznámého prostředí," dodal Sedláček. V týmu Komety by mohl debutovat ve čtvrtek 18. listopadu v Českých Budějovicích.

Sedláček, který Zlínu pomohl v sezoně 2012/13 k postupu do finále play off extraligy, v minulosti vedle mateřského klubu a Olomouce chytal i za Hradec Králové a Spartu. V KHL oblékal dres Rigy nebo Slovanu Bratislava, na Slovensku působil v Košicích, v mezinárodní rakouské lize hrál za Bolzano a Villach.