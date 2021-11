Vítkovice našly střelce. Z Finska se vrací reprezentant

Vítkovice si od staronové posily slibují hodně. Především sebevědomí a střeleckou kvalitu. „Z toho, že jsme se domluvili s Dominikem Lakatošem na návratu do Vítkovic mám velkou radost," říká sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Lakatoš před odchodem do finské nejvyšší soutěže odehrál ve Vítkovicích velmi povedenou sezonu. Ve 48 zápasech nasbíral 42 bodů (23+19) a premiérově okusil i start v národního týmu.

Ve Finsku se ale nejlepšímu střelci a nejproduktivnějšímu hráči Vítkovic v sezoně 2020/2021 tolik nevedlo. V patnácti zápasech, do kterých nastoupil, vstřelil jediný gól a na dalších pět nahrál. „I pro něj byl přesun k nám v případě konce ve Finsku priorita a nyní ten čas nastal. Těší mě, že majitel klubu Aleš Pavlík navýšil rozpočet na hráče tak, abychom mohli Dominika přivést zpět. Sám osobně s Dominikem jeho návrat řešil a pomohl k tomu, že jsme se dohodli na podepsání víceletého kontraktu," pokračuje Šimíček.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Kolína a mistr extraligy s Libercem se do Ostravy přesune v právě probíhající reprezentační přestávce. „Po vyřízení všech formalit a ukončení působení v SaiPě odcestoval Dominik do Helsinek a následně domů do Česka. K týmu by se měl připojit v závěru tohoto týdne a vše směřujeme k tomu, aby už ve středu 17. listopadu byl schopen a připraven nastoupit v zápase proti Plzni," naznačuje Šimíček.