Strnad přichází z Kladna do Sparty výměnou za Zikmunda

Hokejový útočník Jakub Strnad odchází z extraligového Kladna do Sparty, která na oplátku do kádru Rytířů uvolnila do konce sezony jiného útočníka Ladislava Zikmunda. Oba kluby o výměně informovaly na svých webech.

"O Kubu jsme projevili velký zájem už předloni. Je to vynikající hráč do oslabení, kterého aktuálně v kádru potřebujeme. Navíc jde o vynikajícího bruslaře," uvedl sportovní ředitel Sparty Petr Ton. Ve hře v oslabení jsou Pražané jedním z nejhorších celků v soutěži, nižší procento ubráněných oslabení mají pouze Brno a Kladno.

Devětadvacetiletý Strnad je odchovancem Kladna, kde strávil většinu kariéry. V letech 2017 až 2020 byl i kapitánem týmu. Loni odešel do Mladé Boleslavi, kde však po sezoně skončil. Před začátkem aktuálního ročníku byl na zkoušce v Plzni, následně se vrátil do Kladna. V sezoně zatím odehrál 11 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal dvě asistence.

"Je to pro mě obrovská výzva. Vážím si toho, že si mě takový klub vybral na tuto pozici. Moc se na to těším. Cítím, že jsem dozrál na to, abych mohl být platný i v takto velkém klubu," uvedl Strnad, který počítá s tím, že bude mít hlavně defenzivní úkoly. "Přicházím do TOP organizace. Až z toho trochu žasnu. Jsem nadšený. Komfort pro hráče je tu na úplně jiné úrovni. Příjemné a pohodlnější bude i zkušenost, že na domácí zápasy nebudu muset dojíždět do jiného města. Na Kladně je to aktuálně hodně hektické, spoustu času se tráví na cestách a balením věcí," dodal.

Ladislav Zikmund bude vypomáhat Kladnu.

Vlastimil Vacek, Právo

O tři roky mladší Zikmund přišel do Sparty loni z Kladna a většinou hrál ve třetí nebo čtvrté formaci. "Ziky byl ve chvíli, kdy byli všichni zdraví, na hraně sestavy. Bohužel si nevydobyl pevnější místo v kádru, naopak o něj projevilo velký zájem právě Kladno, kde zažil průlomovou sezonu," řekl Ton.

Rodák ze Sokolova v aktuální sezoně vstřelil čtyři góly a přidal asistenci v 17 utkáních. "Na Spartě jsem hrál třetí až čtvrtou lajnu. U Rytířů bych si měl zahrát víc směrem dopředu a čekají se od mého působení více body. Je skvělé, když člověk přichází někam, kde už někoho zná. Znovu se potkám třeba s Ady Kubíkem, Kehym, Hajňasem, Jardou, Plekym nebo Stahlikem. Těším se," řekl Zikmund.

Na začátku reprezentační přestávky se z Kladna do Sparty vrátil i David Dvořáček, který v týmu Rytířů hostoval.