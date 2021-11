Jágr si vyladil Zikmunda a rozhodl. Není nač si stěžovat, říká navrátilec ze Sparty

Na křídle elitní lajny se zaskvěl i Ladislav Zikmund, jenž se po roce a půl vrátil do kladenského dresu na hostování ze Sparty a už po 170 vteřinách skóroval. „Cítím velkou důvěru od Jardy, ale i od trenérů. Hned na prvním tréninku mě dali k němu. Díky skvělým buly Plekyho hrajeme na puku a nemusíme ho moc honit," líčil útočník, jemuž trefu báječně nachystal právě Jágr.

Přidržel kotouč, parádní kličkou se vyhnul obránci i rozhodil gólmana a Zikmundovi stačilo trefit odkrytou branku. „Jak jsem viděl, že má Jarda puk na holi, tak jsem okamžitě dělal, co mi vždycky říká, tedy ať si najdu volný místo před brankou. Poslal mi to přesně do toho prostoru, jen jsem to zametl," usmál se autor úvodního gólu zápasu.

Hosté sice v rozpětí tří minut otočili skóre a o další zvýšení náskoku přišli těsně před koncem první třetiny až u videa, které odhalilo Hladonikovu hru vysokou holí. Kladenští bojovníci po průvanu v kabině zase zvedli hlavu a svůj obrat završili ve třetí části tlakem Plekancova útoku, jehož centr našel Jágra a ten zblízka nezaváhal.

„Džegra z hrany brankoviště nikdo neodtlačí. Sedlo nám to spolu skvěle, naprostá paráda, jako bych ani loni v květnu neodešel. Určitě pomohlo, že si mě během repre pauzy mohl zase vyladit. Hned mi tam padl gól, vyhrálo se, takže není nač si stěžovat," těšilo Zikmunda.