Kladno posiluje! Ne každému se poštěstí hrát s Jágrem, těší se někdejší reprezentant a opora Plzně

Během reprezentační přestávky získali ze Sparty Ladislava Zikmunda výměnou za Jakuba Strnada, nyní hlásí hokejoví Rytíři další posilu do útočných řad. Z prvoligového Vsetína přichází do Kladna někdejší opora Plzně Miroslav Indrák, opačným směrem putuje jiný forvard Tomáš Pitule. U obou jde o hostování do konce sezony.