Novotný litoval promarněné šance a zatím netuší, jak dlouho v Motoru zůstane

"Chybělo, abych nebyl dřevák," komentoval Novotný neproměněnou příležitost. "Kdybych to zvedl, jak jsem chtěl, a dal to do víka na lapačku... Dostal jsem to zezadu, ale jsem prostě sám před gólmanem, musím vidět, že tam dojíždí hráč. On udělal klasický zákrok a dal jsem mu to do lapačky. To musí jít nahoru do vinglu. Bohužel."

Motor si podle něj prohrál zápas ve druhé třetině. "Kometa to hrála velmi chytře. Víme, že jsou velmi šikovní dopředu, ale byl to play off zápas z jejich strany. Bylo to trpělivé, počkali si na šance. Všichni víme, že mají kvalitní hráče, proměnili to na 3:1," prohlásil Novotný.

"Bylo těžké proti nim hrát, byli důrazní v obranné fázi a v jejich pásmu. My jsme věděli, že se zvedají, poslední zápasy z jejich strany byly lepší. Mají kvalitní tým, není to náhoda, že před pár lety vyhráli pár titulů. Jádro je tam nějak tak pořád stejné. Ale kdybychom se vyvarovali chyb, tak bychom mohli sahat po bodech," podotkl.

Inkasovaný gól v oslabení na 1:2 byl podle něj úplně zbytečný. "Máme puk na hokejce při našem oslabení. Vím, že se to stane, ale nevyhodíme to, Vincek (Tomáš Vincour) to tam dostal, je sám před bránou a prostě to dá," litoval Novotný. Už při vyrovnání Komety na 1:1 to bylo podle něj podobné.

"Byla dlouhá pauza. Ale měli jsme výborný vstup do utkání a pak jim věnujeme gól po vyhrané buly. Byl tam prohraný souboj a Holík sám před bránou. Od té doby oni trošku začali hrát, my jsme jim dali brejkové situace a to ještě Hrášek chytil hodně šancí, to si musíme říct," pochválil gólmana Dominika Hrachovinu.

"Musíme se toho vyvarovat. Byli jsme trošku pobláznění. Nemůžou tam propadat tři hráči, pak na nás vletí několikrát tři na dva a dva na jednoho. Dobrému a zkušenému týmu, jako jsme my, by se to nemělo stávat," prohlásil Novotný.

V závěrečném dějství už domácí ztrátu nedotáhli. "Ve třetí třetině už to byla jiná písnička, dali jsme kontaktní gól, dostali jsme přesilovky, z kterých prostě musíme vytěžit víc. Musíme si v pět na čtyři pomoct, ten jeden gól mohl udělat nějaké body. Je to škoda, protože jsme neodehráli špatný zápas. Hráli jsme proti kvalitnímu týmu, který se zvedá. Kluci hráli výborně. Je to škoda, každý bod by byl dobrý. Bohužel nemáme ani jeden a to nás mrzí," uvedl Novotný.

Původně naskočil na výpomoc při rozsáhlé marodce na zápas 17. října proti Hradci Králové a teď už má na kontě osm utkání a tři body za dvě branky a asistenci. Další působení nechává otevřené. "Uvidíme, jak to bude. Čekají mě nějaké pracovní povinnosti. Teď jsem tady, protože bych tady stejně byl. V neděli nás čeká zápas se Spartou," dodal Novotný, který je hráčským agentem ve společnosti Global Management Group.