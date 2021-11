Jágr má dál přehled i sílu. Když se rozjede, je těžké ho zastavit. Zvládli jsme to, oddechl si Krejčí

Jaké to bylo, rozdat si to zase po letech s Jágrem a Plekancem?

Nic jednoduchého. Zvláště, když hrají spolu v lajně. O to jsme to měli těžší. Zvládli jsme to ale, a hlavně si to společně s fanoušky užili. Byl narvaný stadion, stáli i na schodech, to jsem koukal, byl super atmosféra, máme tři body, takže je z toho parádní večer.

Vydařil se vám vstup do utkání, když Tomeček se trefil po vaší přihrávce už ve 4. minutě. Akce to byla velmi rychlá...

Káňa to sebral dole. Nabrali jsme všichni rychlost, a když tři takto jedou ve stejné úrovni, je těžké akci zastavit. Možná to byla trochu i náhoda. Viděl jsem, jak Vojta jede na bránu, hodil jsem to tam a od něj to byl výborný finiš.

Jaromír Jágr z Kladna.

Petr Sznapka, ČTK

Tomeček, váš další parťák v útoku na levé křídle, se prosadil letos vůbec poprvé. Jak vám to s ním a Káňou šlape?

Hodně komunikujeme. Je to důležité. Mluvíme spolu na trénincích, před zápasy, a jak vstoupíme na led, tak o sobě víme. Když tam byl ze začátku sezony Kucsera, hráli jsme dobře, ale pár zápasů nám to nepadalo, a tak se musela udělat nějaká změna. Lukášovi to pomohlo, nám také a Vojta mezi nás zapadl dobře.

Ve druhé třetině, za stavu 3:2 přišlo vyloučení Wooda po faulu na vás a soupeř šel do tří. V následné početní výhodě o dva hráče jste pak zvyšoval na 4:2. Předtím jste si vzali oddechový čas, Bylo to proto, abyste si odpočinul?

Na ledě jsme byli už docela dlouho. Kdyby byla normální přesilovka, šla by tam druhá lajna a nic by se nedělo. Měli jsme však možnost hrát 40 sekund pět na tři. Byl to výborný tah, protože jsme byli docela unavení. Hodně nám to pomohlo. Vyhráli jsme pak buly, já si najel dopředu, měl všechno před sebou a tím jsem si to ulehčil.

Jágr byl na ledě cítit, ale nedostal se asi do hry, jak by si představoval. Souhlasíte?

Není to pro něj jednoduché. Kamkoliv přijede, každý si na něho dává pozor. Visí na něm vždy dva hráči. O věku se nemusíme ani bavit. Jak ale dostane puk, má přehled, sílu, když se rozjede, není snadné ho zastavit. Musím ale vyzvednout naše obránce a kluky z útoků, které proti němu hrály. Vedli si skvěle.

S Plekancem jste se utkávali na vhazováních. Ta nejdůležitější přišla v závěru utkání, když Kladno hrálo bez brankáře. Věděl jste, jak si při buly počíná?

Jo. Hrajeme to docela podobně. Bohužel, to čtyři sekundy před koncem vyhrál a mně v té chvíli zatrnulo. On je ale na buly výborný, k tomu se víc říct nedá.

Na ledě jste se v průběhu zápasu potkali s Jágrem i Plekancem mnohokrát. Stihli jste prohodit i pár slov?

Řekli jsme si ahoj, podali ruce, a to bylo všechno.

Vzpomněl jste si na nějaké vzájemné souboje třeba v NHL?

Nahráli jsme toho proti sobě dost, stejně tak jsme hráli často spolu v nároďáku. Víme tedy o toho o sobě dost, jací jsme hráči i lidé. Samozřejmě mi bylo jasné, že to na ledě proti nim bude těžké, ale jak už jsem řekl, zvládli jsme to.