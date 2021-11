Pavlát a Kvasnička podepsali nové smlouvy v extraligové Plzni

Dvaadvacetiletý Pavlát působí v Plzni druhou sezonu. V minulém ročníku kryl záda Dominiku Frodlovi, v této sezoně vytvořil dvojici s Miroslavem Svobodou. "Zájem o Dominika Pavláta byl jak u nás, tak v jiných klubech. Z tohoto důvodu jsme museli jednat rychle. Jsme moc rádi, že jsme se spolu domluvili. Dominik je stále mladý kluk, který toho má hodně před sebou a pod vedením trenéra brankářů Rudolfa Pejchara dělá pokroky," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Plzeňští věří, že odchovanec Tábora, který chytal extraligu i v Chomutově, se do dvou let posune na pozici brankářské jedničky. "To je naše společná představa. S Dominikem jsme podepsali smlouvu na jeden rok s jednoletou opcí. To znamená, že příští ročník určitě stráví v našem týmu, a věříme, že bude podávat takové výkony, aby byl pro náš klub přínosem, takže následnou jednoletou opci uplatníme," doplnil Vlasák.

S velkou radostí můžeme oznámit, že náš klub prodloužil smlouvy s obráncem Davidem Kvasničkou a brankářem Dominikem Pavlátem!

Pavlát v aktuální sezoně zasáhl do devíti extraligových zápasů, šest jich odchytal kompletně. "V Plzni jsem spokojený, je tady skvělá parta kluků. Navíc se mi výborně spolupracuje s panem Pejcharem, díky němu odsud vzešla řada skvělých gólmanů, budu v naši spolupráci věřit i dál. Nějaké nabídky se objevily, ale rozhodl jsem se prodloužit s Plzní. Je mi blízká a oblíbil jsem si to tady," řekl Pavlát.

Stejně starý Kvasnička působí v Plzni od mládežnických let a v extralize debutoval již jako šestnáctiletý v sezoně 2015/16. Aktuálně je pevnou součástí obrany Západočechů a v ročníku odehrál 23 zápasů, ve kterých si připsal šest asistencí.

"David je náš kluk, stále velmi mladý, který si na rok odskočil do Vítkovic, pak se opět vrátil. Začátek letošní sezony měl velice dobrý. Pořád se jedná o hráče, který má potenciál a může dál růst. Rozhodli jsme se, že ho v týmu chceme, aby se pořád zlepšoval a jednou třeba i převzal roli klíčového beka," uvedl Vlasák.

Kvasnička už má na svém kontě 171 extraligových zápasů, ve kterých nasbíral 25 bodů za pět branek a 20 asistencí. "Jsem moc rád, že mi Plzeň dala nabídku k prodloužení smlouvy. Důvodů k podepsaní bylo několik. Je tady perspektivní tým, který chce hrát o ty nejvyšší příčky, zároveň se jedná o mladé mužstvo, chceme se pořád zlepšovat," uvedl Kvasnička, který v minulé sezoně hostoval ve Vítkovicích. "Pak jsem se vrátil domů, abych zjistil, že v Plzni je to zkrátka nejlepší. Proto mám radost, že tu budu pokračovat," dodal.