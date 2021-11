Pavlát a Kvasnička podepsali nové smlouvy v extraligové Plzni

Plzeňští věří, že odchovanec Tábora, který chytal extraligu i v Chomutově, se do dvou let posune na pozici brankářské jedničky. "To je naše společná představa. S Dominikem jsme podepsali smlouvu na jeden rok s jednoletou opcí. To znamená, že příští ročník určitě stráví v našem týmu, a věříme, že bude podávat takové výkony, aby byl pro náš klub přínosem, takže následnou jednoletou opci uplatníme," doplnil Vlasák.