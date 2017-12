Bartošák si připsal třetí nulu v sezóně. Důležité je dát o gól více než soupeř, říká

Po listopadové reprezentační přestávce hokejisté Vítkovic návrat na extraligový led nezvládli, prohráli doma s Jihlavou a pořádně to od trenérů schytali. Tentokrát se se zápasovou pauzou vypořádali výrazně lépe. Proti Pardubicím začali skvěle a po 58 vteřinách zásluhou Davida Květoně vedli. Žádnou další branku ale ne a ne přidat. „V prvních deseti minutách jsme měli dát asi tak tři góly. Utkání by pak vypadalo určitě jinak," poukázal Květoň.

Jenomže Východočechy držel skvělými zákroky Kacetl. „Pořád jsme tahali za kratší konec. Plán byl střílet z dálky a dorážet, ale to se nám vůbec nedařilo. Práce nás útočníků byla před brankou špatná," zdůvodňoval nulu na vítkovickém kontě pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

Plán vyšel

Uklidňující gól Vítkovic přidal až 93 vteřin před třetí sirénou Kuczera a v posledních vteřinách se domácí hokejisté soustředili především na uhájení třetího čistého konta pro Patrika Bartošáka v sezóně.

„Dali jsme o dva góly více než soupeř, a to byl jediný plán se kterým jsme do utkání šli. Když dáme o jednu branku více než soupeř, jsme vždycky spokojení," radoval se vítkovický brankář, který poté co před utkáním se Zlínem v 27. kole (5:0) vyměnil masku, ještě neprohrál. Třikrát z posledních pěti utkání navíc udržel čisté konto.

„Dalo by se to nazvat kouzlem nové masky, ale spíš bych řekl, že naše hra se od začátku měsíce strašně zvedla. Momentálně hrajeme úplně vrchol extraligy," řekl Bartošák.

Vítkovice porazily Pardubice popáté za sebou. „Byli ale strašně houževnatí a nepříjemní. Snažili jsme se hlavně nezopakovat to, co se nám v uvozovkách povedlo v listopadu s Jihlavou. Nepřipouštět si pauzu, protože je to vždycky trošku znát. Ani jsem nemyslel na to, že jsme vyhráli nějakých pět zápasů v řadě nebo tak něco. Soustředil jsem se na to, ať první střela končí ve mně a ať ty další chytím taky," svěřoval se vítkovický gólman.