Parádní vánoční dárek, pochvaloval si dvougólový střelec Szturc

Vedoucí branka Hlavy dala domácím naději na úspěšný výsledek, jenže do hlavní role se následně obsadil vítkovický útočník Roman Szturc. Dvěma trefami rozleptal chomutovskou defenzivu a ve třetí třetině připravil asistencí gólové zakončení pro Davida Květoně. Pro něj to byl zajímavý moment i z toho pohledu, že v Chomutově v minulosti působil několik sezón.

Roman Szturc netajil nadšení ze své bilance v zápase 2+1. „Je to pěkný vánoční dárek. Chceme každý zápas vyhrát, a jak říkal v jednom rozhovoru David Květoň, jsme hladoví po vítězství. Potvrdili jsme to i v Chomutově," rozplýval se dvougólový střelec. Cenil si vítkovické efektivity. „Sedlo nám to, někdy se utkání takhle podaří. Jsem rád, že se prosazujeme a přispíváme mužstvu k bodům," shrnul výkon útočné formace.

V týmu podle něj vládne pohoda. „Držíme při sobě. I když jsme měli ve hře slabší chvilky, zápas a jeho závěr jsme si pohlídali. Chomutov si vypracoval taky šance, ale dokázali jsme kotouče odrážet do bezpečných prostorů i díky brankáři Bartošákovi," líčil Szturc.

Asistent vítkovického trenéra Pavel Trnka vyzdvihl taktický výkon mužstva. „Začátek byl ve vánočním duchu. Pak jsme se rozehráli a naštěstí jsme i při malém počtu střel byli dostatečně produktivní. Body z Chomutova nás hřejí o to víc, že jsme sem absolvovali dalekou cestu a odjíždíme naprosto spokojeni," pochvaloval si asistent.