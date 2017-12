Sparta po čtyřech duelech bodovala, po bitvě zdolala Brno

Zápas měl od začátku parametry vypjaté bitvy v play off. Úvodních 85 vteřin hry před plným hledištěm O2 areny se rozkouskovalo do osmi minut. Záhy po zahajovacím buly pálil nebezpečně Erat, už čas 0:57 ale přinesl vydatnou bitku, v níž Jarůšek nakonec předčil Krejčíka. Za půl minuty se boxovalo znovu, když se do sebe po velké šanci Klimka, jehož vychytal Langhamer, pustili Forman a Malec.

Pěstní výměny názorů ještě více nahecovaly Pražany, kteří vyhráli první třetinu na střely 18:6. Na konci osmé minuty pálil tísněný Říčka ze slibné pozice těsně mimo. V končící 10. minutě už se prosadil bekhendovou dorážkou před brankovištěm hlídkující Klimek. Zanedlouho mohl na druhé straně odpovědět Haščák, jenže Aittokallio byl proti. Brno si škodilo nedisciplinovaností, součet všech trestů se i proto do první přestávky vyšplhal ke 42 minutám.

V dohrávané přesilovce na začátku druhé části mohl trestat Forman, který se ale v souboji tváří v tváři proti Langhamrovi dostal až příliš blízko a zakončení nezvládl. Další šanci spálil Klimek. Před polovinou základní hrací doby velmi aktivní Pech protáhl ranou po ledě brněnského gólmana, který však ve 32. minutě vůbec nic neviděl přes clonícího Jarůška a za záda mu propadlo Kalinovo nahození od modré čáry.

Dvoubrankové vedení si domácí užívali takřka jen minutu. Aittokallio si chtěl přikrýt ztlumený kotouč, jenže Vojtěch Němec byl u něj dříve a snadnou trefou do prázdné branky rozjásal modro-bílé barvy v hledišti. Vzápětí se navíc provinil Uher, jehož spoluhráči se celé dvě minuty potili uvnitř svého pásma, těžkou situaci však ustáli.

Důležitý moment přišel 40 vteřin po nástupu do třetího dějství, kdy Jarůšek po souhře s Říčkou zvýšil povedenou ranou zápěstím na 3:1. Ve 47. minutě fauloval Mikuš faul pronikajícího Radima Zohornu, jenž se navíc zranil. Trestné střílení jel proto Erat, jenže ranou nad pravý beton Aittokallia neuspěl.

Jen chvilku poté vše napravil, když nachystal parketu pro Ondřeje Němce a ten trefil přesně horní růžek. Šanci na vyrovnání pak prováhal Hynek Zohorna, hosté se nakonec nedostali ani k power play, neboť 73 sekund před koncem špatně vystřídali a byli potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě.