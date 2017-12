Petružálek srazil mateřský klub a gól neslavil. Lidi na mě v Litvínově nezanevřeli, těší ho

Pro Petružálka to byl specifický zápas i z toho pohledu, že se k němu dostavil doslova z domova, protože v Litvínově stále bydlí. „Byl jsem doma už od 22. prosince a trávil jsem tady vánoční svátky. S týmem jsme měli sraz v Litvínově, takže pro mě jednodušší situace," smál se hrdina zápasu.

Litvínovští fanoušci na něj nezanevřeli, dobře si pamatují, jak v roce 2015 pomohl Vervě k mistrovskému titulu. „Teď jsem ale v Třinci a gól jsem proti svému bývalému klubu ani neslavil. Nebylo by to fér. Potěšilo mě, že lidi vyvolávali mé jméno. Mám z toho výborné pocity, to se jen tak nevidí. Stejně se zachovali i při mém dřívějším startu za Třinec v Litvínově. Vím, že jsem nyní domácí kluky připravil o body. Dovedu se vžít do jejich pozice, ale takový je hokej," líčil Petružálek.

Už podruhé venku rozhodl

Po zranění se dostává do formy, když hrál svůj teprve devátý zápas v sezóně. A v Litvínově dal svoji druhou branku. Předtím zajistil trefou v prodloužení Třinci dva body v Hradci Králové. „Tahle sezóna je pro mě složitá, ale chci týmu co nejvíce pomoci. Máme zkušené mužstvo, do něhož se zapracovávají mladí kluci," připomněl třineckou realitu.

Litvínov nastoupil do zápasu povzbuzený tříbodovým ziskem ze Zlína, přičemž Třinečtí chtěli odčinit předchozí prohru s Libercem po nájezdech. Domácí se dostali do vedení nedlouho před koncem první třetiny. To jim vydrželo až do 36. minuty, kdy Oceláři dvěma góly v rozmezí 62 vteřin otočili skóre. Ještě před druhou přestávkou ale stačili Severočeši srovnat. Třinec pak udeřil při vlastním oslabení, když na trestné lavici pykal Dravecký. Domácí ale chybovali ve středním pásmu, toho využil Petružálek a po sólu překonal Petráska. A když Polanský přidal čtvrtý zásah hostí, bylo rozhodnuto. A všechno zpečetil pátý gól do prázdné branky.

„V popředí tabulky figurují špičkové celky, chceme s nimi držet krok. Nyní máme dva zápasy doma a věřím, že se pokusíme urvat šest bodů," pohlédl Petružálek k dalšímu extraligovému programu.