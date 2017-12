Růžička se dohodl se Spartou na zajímavé výměně. Koho Piráti pouští?

K velice zajímavé výměně hráčů dochází na konci kalendářního roku mezi hokejovou Spartou a Chomutovem. Pražané do svého týmu získali šestatřicetiletého slovenského brankáře Jána Laca, opačným směrem putují na hostování do konce sezóny obránce Tomáš Dvořák a útočník Jiří Smejkal.

Spartě se ani pod koučem Františkem Výborným nedaří razantně zlepšit výkony, v tabulce jí patří až deváté místo. Nyní si hodně slibuje od slovenského vicemistra světa z roku 2012. „Už delší dobu jsme se snažili zvýšit konkurenci na brankářském postu a nyní se nám konečně podařilo získat kvalitního a zkušeného brankáře," říká sportovní manažer Pražanů Michal Broš na adresu Laca.

„V tuhle chvíli máme v týmu tři brankáře, ale samozřejmě se tato situace do konce přestupního termínu, který je na konci ledna, může ještě změnit," připomíná Broš, že Sparta na aktuální soupisce mezi gólmany stále má i Davida Honzíka a Fina Samiho Aittokallia.

Laco, který do Chomutova zamířil před uplynulou sezónu a následně Pirátům pomohl až do semifinále extraligy, je už třetí zvučnou sparťanskou posilou v probíhajícím ročníku. Už dříve Pražané získali obránce Zbyňka Michálka a útočníka Richarda Jarůška.

„Příchodem Jána Laca naše práce na posilování týmu nekončí. Pracujeme na tom od začátku sezóny a postupem času a vzhledem k situaci v tabulce se práce ještě zintenzivňuje, nicméně není tak snadné přivést odpovídající posily. Hráči nejvyšší kvality na trhu nejsou a nechceme do týmu přivést hráče za každou cenu, jen abychom vykázali činnost," tvrdí Broš.

Dvanáctý Chomutov, který však na osmé Pardubice ztrácí jen tři body, bude nyní spoléhat na brankářský tandem Štěpán Lukeš - Dominik Pavlát. „Chci mít v mužstvu hráče, kteří chtějí v Chomutově být a bojovat za Piráty. Příležitost teď dostanou naši mladí brankáři," říká hlavní kouč a sportovní manažer klubu Vladimír Růžička.

Dvořák se Smejkalem vypomůžou Severočechům jen do konce sezóny, po ní se vrátí do Sparty. „Oba jsou to naši kmenoví hráči, s kterými do budoucna počítáme, a jsou součástí myšlenky omlazování našeho týmu. V tuhle chvíli jsme je ale využili k výměně za brankáře Jána Laca," vysvětluje Broš.

Laco by za svůj nový klub mohl nastoupit už ve čtvrtek, kdy Sparta hostí Liberec. Smejkal s Dvořákem budou Pirátům k dispozici ve stejný den v bitvě s lídrem extraligy Plzní.