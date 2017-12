Sahali jsme po třech bodech, ale i dva jsou zlaté, oddechl si dvougólový střelec Huml

„Obránce mě nechal střílet z osy, nešlo moc přemýšlet. Vypálil jsem a puk se trošku otřel o tyčku, takže štěstí k tomu," popsal hrdina zápasu vítěznou trefu. „Nastartoval nás gól při snížení na 3:5, z našeho tlaku pak vyplynuly další šance. Sahali jsme po třech bodech, jenže po divokém průběhu jsme rádi i za dva. Zlatá výhra. Plzeň je skvělé mužstvo, které zaslouženě vede tabulku," líčil Huml.

Se svou bilancí 2+2 v utkání byl spokojen. „Letošní sezóna se zatím nevyvíjí podle představ. V tomto ohledu jsem dosud týmu moc nepomohl a těší mě, že proti Plzni jsem byl takhle produktivní. Snad to bude vzpruha pro mě i pro ostatní kluky," uvažoval Huml.

Domácí hokejisté vyrukovali do zápasu hned se třemi novými tvářemi v sestavě. První start za Piráty absolvovali obránce Tomáš Dvořák a útočník Jiří Smejkal po příchodu na hostování ze Sparty. Trenér Vladimír Růžička po odchodu brankářské jedničky Jána Laca do Sparty dal důvěru mezi tyčkami teprve osmnáctiletému Dominiku Pavlátovi, který prožíval nebývale ostrou extraligovou premiéru. Už po dvaceti vteřinách inkasoval z první střely na svou branku. Chvíli poté nabídl Plzni přesilovku za vyhození puku mimo hřiště. Hosté pak vedli dokonce 2:0, jenže Chomutov se dokázal obdivuhodně vrátit do zápasu, a ještě v první třetině srovnal.

Moravčík: Totální zkrat

Západočeši však dvěma góly v rychlém sledu na začátku prostředního dějství vyhnali debutujícího Pavláta z chomutovské branky, kde ho už ve 26. minutě vystřídal Štěpán Lukeš a záhy také kapituloval. „Bohužel jsme Pavlátovi vstup do extraligy neulehčili. Měl to těžké a brzy mu to tam napadalo. Povedlo se mu ale i několik kvalitních zákroků, takže si takovou smolnou premiéru snad ani nezasloužil," řekl Huml na adresu brankářského nováčka.

Piráti se ovšem ani za stavu 2:5 nepoložili. Otočili skóre a na plzeňské srovnání odpověděli v prodloužení.

„Totální zkrat, který si nedovedu vysvětlit. Byly tam individuální chyby. Při vedení 5:2 jsme zalezli a za takový výkon v defenzivě se musíme omluvit fanouškům, kteří za námi přijeli," netajil zklamání plzeňský obránce Michal Moravčík. „To se nesmí stávat. I když vedeme tabulku se solidním náskokem, není na místě nějaké uspokojení. Mohlo by se to vymstít. Máme letos kvalitní tým na to, abychom takhle dobře rozehrané zápasy zvládli," tvrdil rozladěně bek Západočechů po kolapsu v Chomutově.