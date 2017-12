Bílé Tygry zkrotil hattrickem sparťan Jarůšek

Sparta nastoupila v brance opět s Aittokalliem a posila z Chomutova Ján Laco zůstal jen na střídačce. Sparťanský gólman i jeho protějšek Will museli řešit nebezpečné situace hned po několika vteřinách. Pak byla ve třetí minutě blízko branky Sparta, když Vránův pokus z levého kruhu zamířil do horní tyče.

Bílí Tygři se po polovině úvodní části ubránili při Vlachově trestu, při němž prověřil Willa Michálek. Sparta odolala při Michálkově trestu, kdy Aittokallio kryl pokusy Kvapila i Bakoše. Při Vantuchově trestu už udeřili 51 vteřin před koncem první třetiny Pražané. Po tlaku doklepl puk do odkryté branky Jarůšek.

Ve 24. minutě se dostal opět Jarůšek sám před libereckého gólmana, ale minul. Střelec úvodní branky byl i nadále aktivní a Will musel jeho další ránu vykopnout levým betonem. Na druhé straně po polovině utkání nebezpečně dorážek Jánošík, ale Aittokallio odolal.

Pražané zvýšili svůj náskok ve 35. minutě po rychlém brejku. Ten rozjel bek Pavelka, následně Říčka uvolnil Jarůška, který bekhendem z levého kruhu pod vyrážečku překonal Willa.

Ve třetí třetině kryl Will nejprve Říčkovu ránu, na druhé straně se natlačil před sparťanského gólmana Šmíd, ale Aittokallio držel čistý štít. Za Spartu zahrozil Uher. Ve 49. minutě zápas skončil pro Michálka, který inkasoval po Lakatošově střele ránu pukem do obličeje. Zůstal dlouho ležet na ledě a pak zamířil do šatny.

Při Jaškově vyloučení se nejdříve dostal Liberec do přečíslení, ale Vantuchův pokus vyrazil betonem Aittokallio. Hned vzápětí se ocitl sám před Willem Jarůšek, který napoprvé neuspěl, ale z dorážky bekhendem už dokonal svůj první extraligový hattrick. Will pak ještě kryl Hlinkův únik a v závěru nabídli divákům bitku Uher s Jánošíkem.