Do hokejové Sparty míří podle agentury RIA Novosti slovenský reprezentační obránce Marek Ďaloga, který rozvázal smlouvu s čínským účastníkem Kontinentální ligy Kunlunem Red Star.

„O situaci, v které se Marek Ďaloga nachází, samozřejmě sportovní vedení klubu ví a zájem o jeho služby máme. Nicméně dokud nemá Marek rozvázanou smlouvu v KHL, je bezpředmětné se o čemkoliv konkrétním bavit," řekl tiskový mluvčí Sparty Tomáš Zetek ČTK. Pražané se momentálně soustředí na dnešní zápas 35. kola extraligy v Olomouci, ve kterém budou usilovat o třetí výhru v řadě.

Osmadvacetiletý účastník tří světových šampionátů v pražském klubu působil již v ročníku 2014/15. Předtím nastupoval dvě sezóny za Pardubice.

Ďaloga patřil při svém angažmá ve Spartě ke klíčovým obráncům, včetně play off nasbíral v 58 zápasech 25 kanadských bodů. Před dvěma lety ale odešel do Kazaně, další sezónu strávil ve Slovanu Bratislava a naposledy hrál v Kunlunu.

V čínském klubu se odchovanci Zvolena příliš nedařilo, ve 34 utkáních nasbíral jen tři body za gól a dvě asistence, navíc ani tolik nehrál. V průměru na ledě strávil 14 minut, což na obránce není mnoho.

Jeho příchod by měl Spartě pomoct vylepšit zatím nepříliš povedenou sezonu, ve které klub bojuje o postup do play off. Pražané v posledních týdnech angažovali obránce Zbyňka Michálka a ve výměnách získali útočníka Richarda Jarůška a brankáře Jána Laca.