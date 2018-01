Slováci z extraligy sní o olympiádě. Na které brankáře Kanaďan ukáže?

Slovenští gólmani mají v extralize silné zastoupení. Uplatnění si v ní našli i díky tomu, že jejich čeští kolegové zamířili do KHL nebo NHL, a příležitosti se chopili. „Ale nemyslím si, že v soutěži vládneme. U mě jsou vysoká čísla odrazem toho, jak dobře hrajeme. Třeba Libor Kašík chytá skvěle, i když se Zlínu nedaří tolik jako nám," ujišťuje hvězda hradeckého Mountfieldu Patrik Rybár, jenž aktuálně kraluje extraligovým statistikám.

Jisté je, že brankářský post nebude pro Slováky na turnaji pod pěti kruhy slabinou. Jenže zatímco šéf české střídačky Josef Jandač v přípravných turnajích neexperimentoval a bedlivě monitoroval zejména výkony osvědčených gólmanů v Kontinentální lize, šestašedesátiletý Kanaďan Ramsay se upínal k Tipsport extralize, z níž spolu se slovenskou nejvyšší soutěží vzejde základ týmu pro Pchjongčchang.

Vedle zkušeného Júliuse Hudáčka z Čerepovce a talentovaného Denise Godly, který chytá za Kuopio, má v české extralize na výběr škálu kvalitních borců s maskou. Branislav Konrád drží podceňovanou Olomouc v první šestce a letos už v sedmi utkáních neinkasoval. Pouze o jednu nulu méně má na kontě Rybár, jehož úspěšnost zákroků činí skoro 94 procent. Čerstvá posila Sparty Ján Laco na jaře výrazně pomohl Chomutovu k historickému postupu do semifinále a v play off zářil také Marek Čiliak, jenž dovedl Brno až k titulu. V záloze navíc číhá na šanci liberecký Jaroslav Janus, byť v olympijských plánech nefiguruje.

„Není to mezi námi takové, že bychom si pravidelně volali nebo chodili na kávu. Ale když se potkáme, vždy si rádi popovídáme. Vztah máme kamarádský. Konkurenti jsme, ale rivalita je silné slovo," tvrdí Laco a nezastírá, že by se mezi trojici vyvolených pro olympiádu rád vměstnal. „Byl jsem v Soči a sršela tam strašně pozitivní energie. Je kolem ní neskutečný cirkus. Každému to přeju zažít," vykládal 36letý gólman, jenž před pěti lety vychytal Slovákům na MS v Helsinkách stříbro a podle generálního manažera reprezentace Miroslava Šatana má k účasti na hrách blízko.

„Je nás šest na tři místa a konkurence je veliká. Trenéři se budou řídit svými pocity a intuicí, rozhodnou asi maličkosti," tuší Laco. „Olympiáda je pro mě obrovské lákadlo, ale denně o ní nepřemýšlím. Soustředím se teď především na Kometu," přiznal Čiliak, další z kandidátů na letenku do Jižní Koreje.

Kanadského kouče si pochvalují

Ramsay a spol. mají z brankářských výkonů dost popletenou hlavu. Na listopadový Německý pohár vzal kanadský odborník trojici Čiliak, Rybár, Laco a v Augsburgu všichni zanechali výborný dojem. Laco přispěl k cennému vítězství 2:1 nad Američany, když lapil 34 ran. Rybár při svém debutu dokonce udržel proti domácímu výběru čisté konto (3:0) a velmi dobře si vedl také Čiliak proti rezervě Ruska, přestože porážku 2:4 neodvrátil. "Trenér nás pochválil všechny tři. Skončili jsme na turnaji druzí, což bylo pěkné. Kluci hráli výborně, ale šlo zejména o to, abychom si osvojili systém hry," usmíval se Rybár, jenž směrem do budoucna nehledí. "Chci podávat hlavně co nejlepší výkony v Hradci a za každou další pozvánku do reprezentace budu moc rád."

Na prosincové Meca Hockey Games v Norsku však Ramsay ani jednoho z nich nepovolal. Na olympijskou generálku do Hamaru vyrazili slovenská jednička květnového MS Hudáček, Godla a Konrád, který v závěrečném duelu proti domácím zářil. Kryl 23 střel a puk za svá záda nepustil ani v samostatných nájezdech, po nichž Slováci slavili výhru 1:0. Čistý štít tak uhájil stejně jako v srpnovém přátelském souboji v Třinci proti Česku.

„Máme další brankáře, kteří chytají na vysoké úrovni. Bylo jasné, že se protočíme, aby je trenér viděl v akci," připomněl Rybár a podobně jako jeho parťáci vyzdvihl atmosféru v národním mužstvu. Po letošním MS, kdy Slovákům reálně hrozil pád z elitní skupiny, vsadilo vedení svazu na trenérském postu na zámořskou kartu.

Respektovaný Ramsay se snaží týmu vtisknout nový herní styl a jeho praktiky se hráčům líbí. „Měl by být velkým přínosem. Chce hrát aktivně, nemá rád pouhé vyhazování puků z obranné třetiny," popisoval Čiliak. „S angličtinou problém nemáme. Někteří kluci mu rozumějí dobře, ostatním překládají asistenti," tvrdí zvolenský rodák, který oblékl na Německém poháru nejcennější dres poprvé od roku 2014. Před dvěma lety totiž podpořil bojkot reprezentace kvůli výsledku voleb šéfa svazu a poté byl v nároďáku nějaký čas nechtěný.

Gólmany má od léta v reprezentaci na starost Ján Lašák, který ještě v minulé sezóně strážil branku Liberce. „Je profík. Kdykoliv byl v reprezentaci, dával jí víc než sto procent a stejné je to i teď," pochvaluje si Laco angažování slovenské legendy. „Loni jsem proti němu sice nechytal, ale působil kamarádsky a příjemně. Je to náš mentor. Mám s ním jen pozitivní zkušenost," spokojeně přitakal Rybár.

Nominační rébus rozpletou Slováci v polovině ledna.