Hokejový útočník Ihnacak odchází z Litvínova do Švýcarska

Hokejový útočník Brian Ihnacak končí své angažmá v extraligovém Litvínově a odchází do druholigového švýcarského Oltenu. Dvaatřicetiletý hráč přišel na sever Čech v polovině října a za Vervu odehrál 18 zápasů s bilancí pěti branek a sedmi asistencí.

"Brian zde odvedl solidní kus práce, za niž jsme mu poděkovali. Mužstvu pomohl v nejhorších chvílích," uvedl generální manažer Robert Kysela na klubovém webu.

Ihnacak, syn bývalého československého reprezentanta Petera Ihnacaka, se narodil v Torontu, ale reprezentoval Itálii. V Litvínově byl od začátku domluvený, že v případě zájmu ze zahraničí bude uvolněn.

"Rád bych poděkoval všem z Litvínova. Bylo to nečekané, ale fakt moc krásné. Držím palce všem, ale nejvíce spoluhráčům a přeji, ať to dotáhnou co nejvíc nahoru," uvedl Ihnacak, který v extralize hrál i za Hradec Králové a Spartu.