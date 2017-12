Křikli jsme na sebe, letos na sebe řveme pořád, prozradil Krenželok po obratu s Pardubicemi

„Trochu jsme na sebe křikli, ale na to jsme už zvyklí, letos na sebe řveme pořád," prozradil zkušený útočník Lukáš Krenželok. „Určitě to nebylo pro všechny nic příjemného, ale evidentně to zabralo," konstatoval zase kapitán Liberce Martin Ševc.

„Řekli jsme si, že špatný rok uzavřeme výhrou a že není možné, abychom nějaký zápas neotočili," dodal Krenželok. Právě on v přesilové hře na začátku třetí třetiny necelou minutu po vyrovnávacím gólu Jana Ordoše na 2:2 vývoj zápasu otočil.

„Když to řeknu hodně slušně, tak kromě prvních deseti minut jsme byli trapní. A nebylo kam couvnout. Pro nás je teď každý zápas důležitý," poznamenal Ševc. Severočeši se sice dostali brzy v první třetině do vedení, ale srazila je zpackaná dvojnásobná přesilovka.

„Sehráli jsme ji vyloženě trapně. Tam jsme podle mě ani neohrozili bránu a od té doby to s námi šlo z kopce. Je to špatně, když se s tím nedokážeme poprat. Do té doby jsme hráli výborně a hlava mi nebere, jak je možné, že pak šel náš výkon tak rapidně dolů," kroutil hlavou Ševc.

Na výhru za tři body čekali od listopadu

Bílí Tygři potřebovali zabrat. Na triumf za plný počet bodů čekali již od listopadu. Dlouhých deset zápasů. A bez tříbodových přísunů padli na předposlední místo tabulky.

„Našimi výkony jsme si tři body ani nezasloužili. A proti Pardubicím jsme si je zasloužili maximálně tak za půl zápasu. Takhle to nejde! Měli jsme i trochu štěstí, Roman (Will) tam několik šancí výborně pochytal. Ale tři body máme a jsme za to rádi, ovšem musíme se z toho poučit," kritizoval Ševc, který nakonec s parťáky zakončí kalendářní rok na desáté příčce.

„Změna herního projevu ve třetí třetině u nás nastala po velké korekci v sestavě a jedné taktické věci. Jsme neskutečně rádi za tři body, pro nás je to vítězství za tři body po pěti týdnech," ulevilo se kouči Karlu Mlejnkovi, který na střídačce zastupuje Filipa Pešána.

„Na třetí třetinu budeme chtít v novém roce navázat," plánoval Mlejnek. Před Libercem je teď šňůra tří zápasů venku, kde se mu zatím vůbec nedaří.

„Příčina toho byla vidět proti Pardubicím od desáté do čtyřicáté minuty. Mohou za to naše výkony a nic jiného. Dokud se neprobereme, tak body z venku sbírat nebudeme," varoval Ševc.

Bílé šelmy hrají nejprve v Brně, pak Jihlavě a venkovní trip končí v Plzni. „Pro nás je teď každý soupeř náročný, před Pardubicemi jsme byli poslední, když neberu Jihlavu," uzavřel Ševc.