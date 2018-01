Sparta potvrdila příchod slovenského reprezentanta z čínského klubu

Ruská média informovala, že se Ďaloga vrací do Sparty, již v sobotu; až dnes je vše definitivní. "Vracím se do prostředí, které znám, a mám z toho velkou radost. Moc se do Sparty těším," uvedl slovenský obránce na klubovém webu.

Ďaloga patřil ve Spartě ke klíčovým obráncům, včetně play off nasbíral v 58 zápasech 25 kanadských bodů. Před dvěma lety ale odešel do Kazaně, další sezonu strávil ve Slovanu Bratislava a naposledy hrál v Kunlunu. V čínském klubu se odchovanci Zvolena příliš nedařilo, ve 34 utkáních nasbíral jen tři body za gól a dvě asistence.

"Ztratili jsme s Kunlunem šanci na postup do play off, takže jsem moc rád, že si prodloužím sezonu. Navíc se zároveň vracím do Sparty, odkud jsem do KHL odešel. Je to moc příjemný návrat," uvedl. Podle klubového webu bude dres Pražanů oblékat minimálně do konce sezony.

Ďalogův příchod by měl Spartě pomoct vylepšit zatím nepříliš povedenou sezonu, v níž bojuje o postup do play off. Aktuálně je sedmá a třikrát za sebou vyhrála. "Českou extraligu jsem samozřejmě i na dálku sledoval a vím, že tahle sezóna se zatím tolik nedaří. Udělám všechno proto, abych týmu pomohl," řekl Ďaloga.