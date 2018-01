Obránce Kindl zůstane v Plzni do konce sezóny

Obránce Jakub Kindl zůstane v kádru lídra hokejové extraligy Plzně až do konce sezóny. Třicetiletý bek přišel do západočeského celku v říjnu původně na měsíční zkoušku, při zranění kapitána Petra Kadlece a Lukáše Pulpána pak zůstal na soupisce až do poloviny prosince. Dnes už hráč s 351 starty v zámořské NHL podepsal smlouvu na zbytek extraligového ročníku.