Výhru nad Plzní sledoval i biker Kulhavý. Dobrý vkus, chválil vítkovický kapitán

„Bartéz nás znovu neuvěřitelně držel. Především ve třetí třetině, kdy nás Plzeň zatlačila. Všechno počapal," radoval se vítkovický útočník Jakub Lev, jenž proti týmu z rodného města odehrál čtyřsté utkání v extralize. „Sešlo se to hezky. Chtěl jsem už konečně proti Plzni uspět, protože předchozí dva zápasy jsme nezvládli. Doma jsme jim nedali gól, tam jsme gólem v úplném závěru prohráli," vykládal Lev, jenž do osudu souboje druhého týmu s prvním promluvil přihrávkou na úvodní gól Rostislava Olesze.

„Po bezbrankové první třetině jsme věděli, že to stejně jako proti Brnu bude hodně o prvním gólu. Proto bylo klíčové, že jsme ho tentokrát dali my," popisoval Lev. „Ten druhý gól nás pak uklidnil. A i když ta třetí třetina nebyla podle našich představ, zvládli jsme to na jedničku. Plzeň prohrála teprve počtvrté v sezóně za tři body, tak jsme rádi, že jsme ten tým, který to s nimi dokázal," zmínil reprezentační útočník.

Plzeňští mohli utkání zdramatizovat v pěti přesilovkách. Tu poslední si vylepšili odvoláním brankáře Svobody, na výborně bránící Ostravany ale nevyzráli. „Sehráli ta oslabení velmi dobře a my si s tím neporadili. Rychle k nám přistupovali, nestačili jsme si to posouvat, abychom je unavili. Pak bychom si mohli připravit finální šanci, jenže to tam nebylo," upozorňoval nejlepší plzeňský střelec Tomáš Mertl.

„Chtěli jsme Vítkovicím ukázat, že my jsme ti, kdo extralize vládnou, ale bylo to tak, že ony ukázaly nám, že jsou na tom nyní velmi dobře. Naše hra nebyla špatná, tlačili jsme se dopředu, měli jsme šance, ale bohužel jsme nedali žádný gól," dodal.

Výhru Vítkovic sledoval v ochozech Ostravar Arény olympijský vítěz z Londýna biker Jaroslav Kulhavý. „Jestli fandí Vítkovicím, zřejmě má dobrý vkus," smál se vítkovický kapitán Rostislav Olesz.