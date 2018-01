Rozhodly přesilovky, které zvedl Tomáš Svoboda, liboval si pardubický kouč

Hokejisté Pardubic i potřetí v sezóně zdolali tým Litvínova, když rozhodující gól na 2:1 v duelu 37. kola extraligy na severočeském ledě vstřelil kapitán Tomáš Rolinek v závěrečné třetině v početní výhodě. Jako správná posila se uvedl útočník Tomáš Svoboda. Hned při svém prvním startu za pardubické Dynamo po čtvrtečním příchodu z Komety Brno otevřel v přesilovce skóre. Byl to klíčový moment zápasu.

„Tomáš Svoboda je šikovným pravákem, který je silný v kombinaci a souhře. Do přesilovek patří, posunul je dál a moc nám pomohl," vyzdvihl přínos nového hráče asistent pardubického trenéra Pavel Marek.

Trefou už v desáté minutě do Kantorovy sítě tak třicetiletý forvard rychle navázal na svou předešlou bilanci z brněnského klubu, kde v této sezóně zaznamenal šest gólů a stejný počet asistencí v 31 zápasech. Svoboda ve druhé útočné formaci hýřil aktivitou. „Chci zúročit prostor na ledě. Extraliga se hraje v rychlém sledu a každý zápas je důležitý," konstatoval útočník, který během kariéry získal od roku 2009 už šest extraligových medailí - dvě se Slavií Praha, tři s Kometou Brno a v roce 2016 bronz s Plzní. Mezitím si zahrál i na hostování z Brna ve Vítkovicích. Titul, který letos obhajuje právě Kometa, mu ale ve sbírce chybí.

„V nejvyšší soutěži se pohybuji už dlouho, pohyb hráčů mezi kluby k tomu patří. Dynamo Pardubice převzalo mou smlouvu z Brna. Obě města jsou vysloveně hokejová, takže v tomto směru mě nečeká velká změna," glosoval Svoboda svůj přesun.

Dynamo vyhrálo čtvrtý z posledních šesti zápasů a získalo v nich jedenáct bodů. „Chci poděkovat mužstvu za poctivě odbojované utkání. Hrálo se ve vysokém tempu jako by to bylo v play off. Z nasazení vyplynuly šance, rozhodli jsme utkání na svou stranu," dával Pavel Marek najevo spokojenost.

Naopak Litvínov doma prohrál popáté za sebou a uhrál jen dva body. Na úspěch na vlastním ledě čeká Verva od 24. listopadu, kdy udolala Vítkovice 2:1 v prodloužení. „Nenašli jsme recept na pardubické přesilovky. Nepovedlo se nám urvat ani bod, je to špatné. Zkomplikovali jsme si situaci," uznal herní neduhy asistent litvínovského trenéra Darek Stránský. „Prohry neblaze působí na sebevědomí. Nezbývá nám, než se zmobilizovat," mínil asistent před cestou k nedělnímu zápasu do Vítkovic.