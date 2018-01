Vlach nejprve Oceláře porazil, pak je táhl k vítězství: Třinecká hra mi sedí, asi zaplatím drahou svačinku

Na Spartě jste se uvedl asistencí, domácí premiéru jste okořenil dvěma góly. Skvělý začátek, viďte?

Člověk přijde, dvakrát se vyhraje, dáváme si to. Sebevědomí šlo okamžitě nahoru. Jsou to ale jenom dva zápasy, potřebuju, abychom takhle pokračovali i dál. Ale samozřejmě to hodně povzbudí, když přispějete k výhře. Obzvláště, když jsem v týmu nový. Hraju ale s výbornými hráči, je to tady jméno vedle jména. Ať je to Martin Růžička, nebo Tomáš Marcinko, ti kluci toho mají spoustu za sebou a je pro mě čest s nimi hrát. Nemůžu si vůbec na nic ztěžovat.

Proto takové střelecké probuzení? V Olomouci jste dal ve 34 zápasech čtyři góly.

V Olomouci se hraje úplně odlišný styl hokeje. Třinecká hra mi sedí, protože hrajeme kombinačně. V Olomouci je to více o důrazu.

Úvodní gól utkání by trojnásobně významný. Byl to stý gól Třince v ročníku, váš první gól za Třinec a zároveň jste dal stou branku v nejvyšší české soutěži. To bude slušné zápisné.

To první mi kluci připomněli, protože já to vůbec nevěděl. To, že jsem dal svůj stý gól je pro mě úplná novinka. Takže bude asi nějaká svačinka a asi to bude trošku drahé (smích).

Když jste byl v Třinci naposledy ještě s Olomoucí, vystřelil jste úspěšným nájezdem výhru svého týmu. Dneska jste se ale fandům parádně omluvil.

No, bylo to tak. Pak si ze mě dělali v Olomouci srandu, že dám jeden gól a už jdu do Třince. Ale to byla spíše náhoda. Zrovna to tak vyšlo a jsem jenom rád, že jsem to trošku odčinil dneska. Jsou tu vynikající fanoušci a po zápase mi děkovali. Paráda, pro mě perfektní začátek.

V lajně hrajete s Erikem Hrňou, který je ze Vsetína, kde hrával váš otec Rostislav. Potkali jste se s Erikem už dříve v jednom týmu?

Ne. Ale známe se dlouho a vždy jsme se zdravili, když jsme proti sobě hráli. On je Vsetíňák a v mládežnických kategoriích jsme se potkávali velice často. Jsem rád, že jsem právě s ním v jedné lajně. Ale Vlado Dravecký je taky výborný kluk. Hraji s excelentními kluky, takže super.

Prý jste výměnu do Třince konzultoval na dálku s tátou, který je nyní s reprezentační dvacítkou na mistrovství světa v Buffalu?

Upeklo se to na Nový rok a potom jsem s tátou telefonoval, abych mu popřál vše dobré a štěstí v turnaji. Extrémně jsme výměnu neprobírali, jen mi táta říkal, že by mi to mohlo sedět a myslím že se nemýlil.