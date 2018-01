Maxwell po olympijské euforii zuřil. V Třinci vzteky rozlámal hůl a hlesl: Strašné zklamání

„Jsem strašně zklamaný, protože jsme nehráli tak, jako proti Spartě," připomněl americký brankář nedělní výhru 3:1. „Nemůžeme se ani vymlouvat na to, že bychom neměli štěstí. Tak, jako dneska, hrajeme hodně zápasů. To není o štěstí. Třinec má dobrý tým, vypracoval si hodně šancí, byli před bránou," vykládal 26letý gólman Mladé Boleslavi.

Jeden z pěti gólů mu dal bývalý spoluhráč z Vítkovic Vladimír Svačina. Tečí Linhartovy střílené přihrávky zvyšoval na konci druhé třetiny na 3:1. „Dobře si ho pamatuju. Všechny ve Vítkovicích na tréninku nás cepoval, křičel po nás. Když mu dal někdo gól, nebo když spoluhráči tleskali, že dostal gól, tak se mu to nelíbilo. Každý gól ho strašně štval," vzpomínal na sezónu 2014/2015, kdy Maxwell za Vítkovice nastoupil do pěti utkání v extralize.

„Šel tomu naproti a moc mu tu nominaci přeji. Neviděl jsem v extralize silnějšího gólmana. Hodně makal v posilovně, zvedal mnohonásobně více než ostatní hráči. Doufám, že tam i nějaké zápasy odchytá," řekl Svačina.

Linhart hvězdou, Adamský oslavencem

Třikrát se na překonání Maxwella významně podílel obránce Tomáš Linhart. Před první a třetí brankou parádně nabil spoluhráčům, kterým stačilo do jeho střílené přihrávky jen vložit hůl. Druhou asistenci si zkušený třinecký bek připsal i při páté brance.

„Na to moc nejsem zvyklý. Naposledy jsem měl tři přihrávky snad ještě ve Zlíně. A to už je pár let zpátky," přemítal 33letý bek. „Říkal jsem v kabině, že jsem si Linhyho pamatoval vždy jako takového bijce, který na ledě vyhrožoval protihráčům, že je zmlátí," smál se Svačina.

„No a dneska z něj byl hotový playmaker! Klobouk dolů, nahrával to parádně, pro útočníky je určitě lepší, když bek zvedne hlavu a střílí nám to do hole, než že nám to tam někde bezmyšlenkovitě pustí. Je super, když si tam najedeme a střela jde přímo do hokejky," popisoval Svačina.

Osmistý extraligový zápas proti Mladé Boleslavi odehrál útočník Třince Martin Adamský. Gólem si ale jubilejní duel nevylepšil. Přestože šance měl. Například v první třetině, kdy zblízka minul odkrytou branku. „To bych mě dávat. Ale i profesionál se zmýlí," vtipkoval Adamský, který hraje extraligu už od sezóny 2001/2002, kdy debutoval v Plzni. „Je to milník a jsem rád, že jsem na něj dosáhl. Nicméně ještě nekončím a doufám, že ještě nějaký ten zápas přidám," dodal 36letý útočník.