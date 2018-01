Bakoš zkusil Bartošáka vykolejit Kyselovou fintou. Moc jsem to nechápal, ale klobouk dolů, smekl gólman

„Z mého pohledu to byl souboj našeho týmu proti Patriku Bartošákovi a jeho brankové konstrukci, který jsme prohráli. V závěru už soupeř ujel z jednoho brejku, který jsme špatně sehráli. Doufám, že si schováváme šťastnější chvíle na úplný závěr sezony," zhodnotil domácí porážku kouč domácích Filip Pešán, který Bílé Tygry vedl poprvé po návratu z MS do dvaceti let.

Vítkovice čelily na severu Čech místy až drtivému tlaku domácích, většinu šancí však počapal bezchybný Bartošák. Překonal ho pouze Marek Kvapil.

Krušné časy v obraně

„Po sedmi minutách Liberec převzal veškerou ofenzivu a pohyb na ledě s pukem i bez puku, tam jsem tahali za hodně krátký konec a v obraně měli velmi krušné časy, stálo při nás i štěstí a výborný Patrik Bartošák, který chytal a my jsme se třicet pět minut, možná i víc, jenom bránili," uznal kapitán Vítkovic Rostislav Olesz.

Kupa šancí, ale jen jeden gól. Dnes nás Vítkovice školily z efektivity, a proto zůstáváme bez bodu. #LITBvVIT pic.twitter.com/LsGaPnkrfN — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 12. ledna 2018

Deset střel na branku vypálil útočník Martin Bakoš, ale gól mu Bartošák nepustil. „Už nevím, co k tomu říci. Můžeme se odrazit od toho, že jsme systémově hráli dobře, jezdili jsme, měli šance, ale prostě musíme dát góly. Věřím, že to zlomíme, nemůže to být prostě takhle nespravedlivé," hlesl Bakoš.

V poslední minutě druhé třetiny při dvojnásobné přesilové hře zkoušel skvělého gólmana překonat i fintou, které dal kdysi jméno Robert Kysela, kdy si puk pustíte mezi nohy a vystřelíte zpoza brusle. Jenže Bakošovi zazvonila jen tyčka...

„Vedli jsme 2:1 a v tu chvíli jsem to moc nechápal, ale s odstupem času klobouk dolů před tím, co si dovolil. Nemyslím si, že by si od nás někdo něco takového dovolil," přiznal Bartošák.

Co na to forvard? „Už jsem tam měl tolik šancí a nedal jsem je, tak jsem ho chtěl překvapit. Nereagoval na to, ale trefil jsem tyčku...," marně hledal slova nejproduktivnější hráč Severočechů.

„Od našeho prvního oslabení jsme se dostávali pod enormní tlak, soupeř si vytvářel mraky šancí. Musím pochválit kluky za obětavost v oslabení a samozřejmě vyzdvihnout výkon Patrika Bartošáka," uzavřel jménem muže utkání vítkovický asistent Pavel Trnka