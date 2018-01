Třinec dostal dva góly v jedné přesilovce šel do kolen. Naprostý blackout, zlobil se Zadina

„Takhle bych se na to asi nedíval. Bylo by to velké překvapení, kdyby se na mě dostalo," smál se brněnský bek Krejčík. „Je ale skvělé, že jsme vyhráli. I když po tom čtvrtém gólu jsme úplně přestali hrát," říkal po osmé výhře Komety v řadě Krejčík.

Brňané vstřelili jeden gól v početní výhodě a dva v oslabení. Neubránili jen jednu ze sedmi přesilových her Třince. Rozhodující náskok si pak vypracovali zkraje druhé třetiny, kdy během 98 vteřin zvýšili třemi trefami na 4:0. Nejprve se podruhé v utkání prosadil Erat a dílo třinecké zkázy dokonali v jediném oslabení dvěma góly v rozmezí 40 vteřin Čermák a Nečas. „To byl naprostý blackout. Když dostanete takhle rychle tři góly, tak se hraje strašně špatně. Obzvláště proti Kometě. Zaspali jsme a tenhle výpadek nás stál zápas," zlobil se třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

Domácí lavička si po tvrdém direktu vyžádala oddechový čas, během něhož měl trenér Varaďa hráčům co říct. „Trošku nás tam zdrbal, ale zasloužili jsme si to. Věděli jsme všichni, že musíme zabrat a od té chvíle jsme zase začali hrát," vykládal třinecký obránce David Musil, kterému Nečas před čtvrtou brankou uloupil puk. „Horší přesilovku jsem asi nezažil, ale stále bylo dost času se zápasem něco udělat. Skoro dvě třetiny," dodal Musil.

Ještě do druhé přestávky dali Třinečtí dva góly, další už ne. „Na začátku druhé třetiny jsme domácím téměř uštědřili K. O., sami jsme jim ale tím, že jsme měli strašně moc vyloučených, pomohli se zvednout znovu na nohy. Vůbec ty fauly nechápu, byly zbytečné, nic neřešily a spousta z nich byla v útočném pásmu. Tentokrát to i díky výbornému Langhamrovi dopadlo dobře, ale tohle se nám nesmí stávat," vyčítal hráčům nekázeň brněnský trenér Kamil Pokorný.