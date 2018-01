Zlín vydřel cenné body, otočil duel s Vítkovicemi

Zatímco předchozí zápasy obou celků byly velmi vyhrocené, tentokrát se - alespoň ze začátku - hrálo klidně. Šancí v první třetině moc nebylo, na střely Kloka s Kolouchem byla připravena lapačka Kašíka, Tybor zase po chybě Beranů v obraně nastřelil tyč. Jediný náznak větší šance pro domácí bylo přečíslení tři na jednoho, vše ale zhatila špatná nahrávka.

Bez šancí i bez vyloučení. V tomto duchu se dlouho neslo i prostřední dějství. Otevřít skóre mohl třeba Honejsek, zblízka ale atakován soupeřem puk do prázdné branky nedoklepl. Ve 36. minutě se poprvé vylučovalo, na trestnou lavici zamířil zlínský Kubiš. Netrvalo to dlouho a fanoušci se dočkali i gólu. Roman nabídl puk na teč Tyborovi, který poslal Vítkovice do vedení a hříšníka zpět do hry už po 25 vteřinách.

V úvodu třetí třetiny se naskytla výhoda přesilovky i Zlínu. A využita byla ještě rychleji než ta vítkovická. Baranka se na led vrátil již po deseti vteřinách, neboť Bukartsovu ránu tečoval mimo dosah Bartošáka Ferenc, pro něhož šlo o první extraligovou trefu.

Když už to vypadalo, že zápas dospěje do prodloužení, udeřil Zlín. Tři a půl minuty před koncem základní hrací doby zcela nečekaně vystřelil z kruhu Šťastný a svůj gólový pokus otřel o tyčku.

Více než dvě minuty před koncem sáhli hosté k power play, jenomže to jim vydrželo doslova jen vteřinu. Hned na buly totiž fauloval Kurovský a Berani měli ideální předpoklady k tomu, aby těsné vedení už udrželi. Nemuselo tomu tak být, jelikož v samém závěru nastřelil horní tyč Olesz. Zlín tak doma po vedoucí Plzni skolil další tým z čela tabulky Vítkovice.