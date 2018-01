Pardubice ukazují v lednu správnou hokejovou tvář, těší Rolinka. Přiznání, že nebyl faulován, bral za samozřejmost

Také pátý lednový zápas přinesl hokejistům pardubického Dynama bodový zisk do extraligové tabulky. Nabuzeni pátečním skalpem Mountfieldu z Hradce se vytáhli na cizím kluzišti také proti Spartě a po výhře 4:2 ji obrali na jejím ledě tedy i podruhé v sezóně.

„Asi je to jen náhoda, že vyhráváme v Praze, zatímco sparťani nás dvakrát přejeli na našem ledě. Zákonité mi ale přijde, že se nám v roce 2018 daří, protože mužstvo ukazuje dobrou hokejovou tvář. Má morálku, přijde mi plné energie, hraje hodně obětavě a konečně je tam i správná šťáva," říkal kapitán Tomáš Rolinek.

K pokoření Sparty přispěl gólovou tečí. „Určitě nám pomohly tři trefy hned v první třetině, pak jsme ustáli i všechny situace, kdy nás domácí mydlili v pásmu," mínil útočník, jenž předvedl i sportovní gesto, když upozornil sudí, že nebyl faulován. „Mně to přišlo jako samozřejmost jet za rozhodčím, ať zruší vyloučení. Myslel si, že jsem spadl přes Michálkovu hokejku, ale já věděl, že jsem zakopl vlastní nešikovností o led," usmál se Rolinek.

Třináct bodů uhraných v tomto měsíci posunulo Pardubice už na 8. příčku tabulky. „Pořád bych se díval spíš dolů. Všichni, co jsme prožili loňskou baráž, tak máme v hlavách, že to nesmíme dopustit znovu. Snažíme se být v kabině teď všichni pozitivní, a když se takhle daří, tak se ani únava nehlásí," mínil 37letý pardubický útočník, jenž má doma zlato z MS 2010.

Speciální radost z první branky v sezóně prožili v neděli večer na ledě libeňské haly hned dva pardubičtí hokejisté. „Nejdřív měl obrovskou radost Petr Čáslava a pak přišel můj intenzivní pocit štěstí. Těšilo mě, jako moc fandů Dynamo to vidělo přímo z hlediště," jásal Patrik Poulíček.

Nadšený z novoročního hokejového projevu Dynama byl i asistent Pavel Marek. „Jsem moc rád, že se nám podařilo navázat na výborný odehraný zápas v Hradci Králové. Nepodlehli jsme nějaké přehnané euforii a hráli znovu opravdu týmově, kluci drželi pozice a výborně čistili předbrankový prostor, k tomu chytá Kacetl teď ve velké pohodě," vykládal Marek.

Zato na Spartu doléhají starosti. Zuby, nehty se sice drží v desítce, jenže už potřetí za sebou vyšla naprázdno a nejhorší pro ni je, že po Mladé Boleslavi a Chomutovu znovu padla s celkem, který plave ve stejných vodách tabulky. „Pardubice hrály jednoduše a dobře. Z naší strany jsem viděl jen snahu, ale to, co jsme si řekli - vyhrávat osobní souboje a jít ještě víc do branky - tam prostě nebylo," krčil rameny trenér František Výborný, jehož svěřenci v roce 2018 na vlastním ledě ještě nevyhráli.