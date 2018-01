Mužstvo mi přijde mrtvé, hráči musejí mít koule, smutní sparťanský kouč Výborný

„Prožívám to hrozně moc a trpím za ty lidi. Je mi fanoušků líto, protože vím, jak to prožívají, jakou mají radost z každého gólu. Snaží se tým burcovat, ale když to přeženu, to mužstvo mi momentálně přijde tak nějak mrtvé," citoval kouče klubový web po nedělní domácí porážce s Pardubicemi 2:4.

Na konci října skončil ve Spartě v pozici hlavního trenéra Jiří Kalous a byl povolán Výborný. Kouč, který je s klubem srostlý, zažil s ním tři mistrovské tituly a fanoušci ho respektují. Po osmi letech se znovu postavil na sparťanskou střídačku.

„Mužstvo hlavně potřebuje trochu klidu, protože je pod dekou. Je to potřeba trochu uvolnit," řekl po úvodním tréninku. Jako první se s hráči postavil mistrovské Kometě. Vyhrál úřadující šampión.

Sparta ztrácí doma

Celkem sparťané sehráli pod Výborným v tomto ročníku nejvyšší soutěže dvaadvacet utkání. Bilance je následující - 13 porážek a 9 výher. Spartě se nedaří sehrát více vítězných zápasů v řadě. Na osmé místo Pardubic ztrácí pět bodů a na jedenáctou Mladou Boleslav má tříbodový náskok.

Hráčům chybí sebevědomí, které by jim pomohlo v rozhodujících okamžicích. „To se zvedá těžko, snažíme se o to celou dobu všemi možnými způsoby. Nevěřím, že to je v hlavách. Něco v nich může být, ale jsme profíci a už něco máme za sebou, tak musíme zvednout hlavu a odehrát to. Říct si "pánové, jdeme". Hráči na to musí mít koule," burcuje Výborný.

V tabulce venkovních klání je Sparta desátá ze čtrnácti týmů - 7 výher, 13 porážek. Před svými fanoušky dosáhla na 10 výher a 9 porážek a patří ji jedenáctá pozice v součtu všech mužstev. Tento mix ji nyní usadil na desátou příčku. Kde bude Sparta po posledním bojí v základní části?

"Sám to nesu velmi těžce, protože zodpovědnost k fanouškům je veliká. Beru to hodně citově a srdcem. Nespí se mi dobře," přiznal Výborný.