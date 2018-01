Bod je pro nás zlatý, náš výkon nebyl ideální, přiznal Smoleňák

"Bod je pro nás zlatý. Samozřejmě jsme chtěli získat víc, ale nebylo to z naší strany ideální. Různě nám tam chyběl krok, bylo to takové bez emocí a nemělo to šťávu jako třeba ostatní zápasy. Bod dobrý, jen nás mrzí to prodloužení, protože tam to byla hloupá chyba," řekl ČTK a Českému rozhlasu Smoleňák.

"Už první gól jsme jim dali. V tom prodloužení to byl úlet," prohlásil Smoleňák, jehož tým nechal Marka Ďalogu našlápnout do úniku a bylo rozhodnuto. "Druhá věc je, že kdyby tam nebyl Marek Ďaloga, ale kdokoliv jiný, tak by ho kluci ještě dojeli. Ale on jak má ty čapí nohy, tak ujel a dal gól," doplnil Smoleňák.

Pousmál se nad tím, jak si sparťané pochvalovali vlastní výkon s tím, že Východočechy přehráli. "No jestli jim tohle stačí, aby udělali play off, tak dobře pro ně... Ale nemyslím si, že hráli něco extra. Nechci vůbec nijak snižovat jejich výkon, aby to znělo nějak arogantně, ale od doby, co jsem zpátky v extralize, jsem viděl lepší týmy. Dnes to byl tak trochu hluchý se slepým," mínil Smoleňák.

Výhru Pražanů přisuzoval spíše nepovedenému výkonu svého mužstva. "Každý zápas je jen o nás. Máme takový tým, že můžeme v klidu přejet úplně všechny, ale jde o to, jak hrajeme. Když hrajeme, jak máme, tak si troufám říct, že nemáme problém přehrát jakýkoliv tým v lize. Ale jakmile tam není z naší strany to maximum, které potřebujeme, tak máme samozřejmě problém," připustil jednatřicetiletý útočník.

Důvody ale hledal marně. "Nevím, proč to tam dneska nebylo. Hodně jsme předržovali puky, my útočníci jsme se moc nehýbali a bekům jsme nepomáhali. Beci to neměli komu dávat. Bylo to všechno takové kostrbaté, moc velkých šancí jsme si nevytvořili a na těch pár střel se vyhrát nedá," konstatoval Smoleňák.