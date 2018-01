Gregorc desátou výhru v řadě Kometě nedovolil. Mohli jsme mít tři body, i dva jsou super, liboval si

Radost Kometě překazil slovinský bek Blaž Gregorc. „Odražený puk zůstal stát kousek před brankovou čárou, nebylo těžké ho doklepnout do sítě," usmíval se. Trochu ho však mrzelo, že Mountfield přišel o vítězství v základní hrací době pár vteřin před koncem třetí třetiny. „V Brně se nám v této sezóně daří, už podruhé jsme si mohli odtud odvézt všechny tři body. Ale i dva jsou super," dodal smířeně.

Prozradil, že se v hradecké kabině úspěšná šňůra Komety krátce rozebírala. „Ale rozhodně jsme nejeli k zápasu s cílem Brnu něco překazit. Chtěli jsme prostě vyhrát jako každé jiné utkání. Povedlo se, je skvělé, že jsme se v tabulce udrželi před tak silným mužstvem," pochvaloval si Gregorc.

Olympiáda? Nečas bude fandit u televize

O to, že obhájci titulu mohli i v nastaveném čase živit naději na zaokrouhlení vítězné série, se v závěru řádné hrací doby zasloužil parádní dělovkou při power play Komety mladík Martin Nečas. „Byl jsem přesvědčený, že mě Zaťovič vidí. Našel mě skvěle," pochválil spoluhráče za přesnou přihrávku.

Trochu ho štvalo, že Brňané poté prodloužení nezvládli, přestože měli mnohem častěji puk na hokejkách a Mountfield přestříleli. „Jenže Hradec rychlé protiútoky umí," uznal. „Škoda, že jsme šňůru výher neprotáhli, ale i bodík je dobrý. Asi to chtělo dát nějaký gól v první třetině, byli jsme v ní lepší. Aspoň teď ale máme motivaci načít nějakou novou vítěznou sérii," hleděl Nečas už dopředu.

Připustil, že mu solidní výkony na světovém šampionátu dvacetiletých na přelomu roku zvedly sebevědomí. Mnozí ho dokonce doporučovali kouči Jandačovi do českého olympijského výběru pro turnaj v Jižní Koreji. „Na to může mít samozřejmě každý jiný názor. Já jsem si v pondělí sedl k televizi, podíval jsem se, a prostě to nevyšlo. Budu ale samozřejmě v únoru klukům fandit, aby udělali na olympiádě nějaký úspěch," svěřil se.