Bílí Tygři deklasovali Zlín a buší na desítku. Výsledky přicházejí ve správný čas, libují si

Za dva zápasy nastříleli více gólů než před tím dohromady v novém roce. Bílí Tygři v pátek přehráli Litvínov 5:1 a v neděli jednoznačně zatočili se Zlínem 7:0. Po dvou domácích výhrách jsou ale stejně na 12. místě. Boj o desítku zaručující minimálně předkolo play off ale nevzdávají.. „Pro nás je teď každý bod zlatý. Uhráli jsme dva zápasy po sobě. Musíme si věřit," uvedl gólman Roman Will. Se Zlínem vychytal třetí nulu v sezóně.

Dvanáct vstřelených gólů za dva duely? V novém roce jich i s Ligou mistrů dali Severočeši v sedmi zápasech jen deset... Probuzení finalisty dvou posledních sezón odskákal Zlín. Bílé šelmy si zastřílely v druhé třetině, kdy z branky čtyřmi zásahy během necelých sedmi minut vyhnali Libora Kašíka.

„Napadalo nám to tam. Někdy nemůžete dát gól celý zápas a pak jich během pěti minut dáte hodně. Vyplynulo to už z první třetiny, kde jsme měli velkou aktivitu a šance tam byly. Pak jsme měli jen trochu štěstí," poznamenal Will, podle něhož dva povedené a hlavně vyhrané zápasy pomohou Bílým Tygrům po psychické stránce.

„Hlava je důležitá a nebojím se říci, že v některých případech i devadesát procent výkonu. Myslím, že to jsou ta procenta, která potřebujeme k naší hře. Hráli jsme dobře, ale nevyhrávali. Když k tomu přidáme psychiku, můžeme být i nebezpečnější," věří reprezentační gólman síle týmu.

„Celou sezónu hrajeme dobře. Takhle to prostě někdy je. Myslím si, že po každém vrcholu vede cesta dolů a o to větší zase může být další vrchol. O tom vlastně život je a my to takhle bereme. Týmy přehráváme celou sezónu, jen výsledky tam nebyly, teď snad přicházejí ve správný čas," doufal.

Skvělý týmový výkon, chválil Lakatoš

„Předvedli jsme super týmový výkon. Všichni jsme hráli u sebe, to, co jsme chtěli hrát. Díky bohu, že nám tam góly začaly padat," poděkoval útočník Dominik Lakatoš, který se blýskl třemi kanadskými body za dva góly a asistenci.

„Jsou to pro nás strašně cenné body. Musíme vyhrávat a sbírat je v každém zápase, takže jsem strašně rád, že jsme dva zápasy odehráli takhle, odpíchli jsme se od nich a doufám, že to bude pokračovat," dodal Lakatoš.

Spokojený naopak nebyl gólman Zlína Libor Kašík, jehož po páté inkasované brance nahradil Tomáš Štůrala. „Dneska se to bohužel nepovedlo. Nezbývá nic jiného, než se nachystat na další zápasy a čapat zase úplně úžasně," smutnil Kašík.

Na utkání pod Ještědem chtěl co nejdříve zapomenout. „Těžko se mi to hodnotí, už jsem to hodil za hlavu a soustředím se na další důležitý zápas," uzavřel Kašík. Naopak Liberečtí se chtějí od posledních dvou zápasů odrazit do bojů o play off.