Jágra bych vzal na zkoušku do Letňan, směje se Nedvěd, manažer extraligového výběru

"Těším se na turnaj, myslím, že to bude pro fanoušky zajímavé, když se bude hrát tři na tři, bude to velká show. Je to sice v období olympiády, není to úplně optimální, ale takhle to chtěli, věříme, že to nebude pro fanoušky takový problém," je optimistou bývalý útočník, kterému chybělo osmnáct utkání v základní části NHL, aby dosáhl na magickou tisícovku.

V Bratislavě bude ve hře 25 tisíc eur pro vítěze. Hrát se bude netradičně na dvakrát 15 minut a vždy po třech hráčích na obou stranách. Každý extraligový tým nominoval do mužstva jednoho zástupce.

Výběr české extraligy na All Star Cup 2018: Brankáři: Libor Kašík (Aukro Berani Zlín) Miroslav Svoboda (HC Škoda Plzeň) Obránci: Erik de la Rose (HC Dukla Jihlava) Brett Flemming (Piráti Chomutov) Marek Hrbas (HC Vítkovice Ridera) Martin Vyrůbalík (HC Olomouc) Útočníci: Jaroslav Bednář (Mountfield Hradec Králové) Viktor Hübl (HC Verva Litvínov) Marek Kvapil (Bílí Tygři Liberec) Martin Nečas (HC Kometa Brno) Lukáš Pech (HC Sparta Praha) Jiří Polanský (HC Oceláři Třinec) David Tomášek (HC Dynamo Pardubice) Jakub Orsava (BK Mladá Boleslav)

„Tři na tři jsem nezažil, tohle by ale bylo zajímavé. Odešel jsem moc brzo, měl jsem zůstat (smích). Tohle by mě bavilo. Já si chodím zahrát už jen ze srandy, tohle je exhibice, to už není pro mě. Tento formát by měl hráče i diváky bavit," je přesvědčený Nedvěd, který by v případě možnosti loboval za Jaromíra Jágra v sestavě.

„Za koho by hrál, v jaké se vůbec nachází formě? Asi bych ho musel vzít do Letňan a vyzkoušet, jestli na to má. Samozřejmě je to utopie, takového hráče by bral každý. Zkusím mu zavolat," usmíval se liberecký rodák, který nyní bydlí v Miami, kde je spokojený.

Klobouk dolů před Jardou

Hokej má rád, chybí mu, ale už není pro něj. V jeho letech je z Čechů v NHL jen zmíněný pětačtyřicetiletý Jágr, ten je teď ale na listině zraněných v Calgary.

„To je nepříjemný, má nějaké trápení se zraněním, sezóna pro něj odstartovala nešťastně. Nebyl v kempu, je to pro něj složitá sezóna, ale je to zkušený hráč, který i když měl menší zranění, tak se vrátil, je to vynikající hokejista. Otázka je, jak to bude v Calgary pokračovat, já dovnitř nevidím," okomentoval situaci kladenského odchovance Nedvěd, který si nedokáže představit, že by v šestačtyřiceti letech podstupoval každodenní zápřah.

„Občas si chodím zahrát s kluky do Letňan, většinu z nás už tělo bolí. Je to daň, kterou prožívají všichni profesionální hokejisti, když hrají tak dlouho. Takhle to je, klobouk dolů před Jardou."