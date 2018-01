Hradec vyhrál nad Chomutovem, Pavelka slavil první nulu

Úvod zápasu vyšel mnohem lépe domácím, kteří byli nebezpečnější. V šesté minutě měl velkou šanci Zigo, jemuž připravil pozici mladý reprezentant Radovan Pavlík. Slovenský forvard však netrefil odkrytou polovinu brány, puk namířil do gólmana Lukeše.

Hradec se přesto brzy gólu dočkal. V první přesilovce sice tentokrát nezafungovala formace kolem kapitána Bednáře, protože Köhler neproměnil samostatný nájezd, ale nakonec skórovala dvojice, která v početních výhodách nedostává moc prostoru. Spolupráci důrazných útočníků zakončil po výborné Dragounově přihrávce Berger. Mountfield měl i další šance, ale byl nepřesný. Například obránce Pláněk střílel zblízka vedle.

Hosté se dostali do hry až ve druhé části první třetiny. Prosadili se do dvou dobrých příležitostí, ale v první si Huml nedokázal zpracovat puk, a proto nemohl střílet do prázdné brány. V 20. minutě šikovně tečoval nahození Dlouhý, gólman Pavelka, který dostal přednost před jedničkou Rybárem, však výborně zasáhl.

Druhá třetina byla mnohem méně rušná, zápas se změnil především v boj, podobně jako v minulých vzájemných utkáních. Všechna tři v této sezoně skončila rozdílem jediné branky. Přesto hned ve 21. minutě mohl zvýšit Bednář, ale z pozice mezi kruhy trefil Lukešovu lapačku. Nejvýraznější příležitost hostů si vypracoval zkušený centr Huml, který se ve 35. minutě dostal do samostatného úniku. Brankář Pavelka ho ale vychytal.

Podobnou možnost měl na začátku třetí třetiny i domácí střelec Červený. Toho poslal do nájezdu elegantní přihrávkou Koukal, jenže obrana Pirátů dokázala útočníka rozhodit, proto nezakončil dostatečně kvalitně. Dále pak pokračoval souboj brankářů. Domácí Pavelka zakročil skvěle například proti Šťovíčkově střele, Lukeš proti Kukumbergově dorážce v přesilovce. Ani jeden z gólmanů už neinkasoval, a tak Hradec bral tři body.