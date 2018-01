Může za to matematika. Už jsme museli zabrat, smál se Bakoš po výhře nad Kometou

Co se střílení gólů týká, v porovnání se zbytkem sezóny v posledním týdnu explodovali jako Krakatit! Za tři zápasy Bílí Tygři nasázeli v extralize více branek než v předchozích devíti duelech dohromady. Liberec naposledy zdolal Brno 6:2, předtím sedmičku nadělil Zlínu a pěti trefami zkrotil Litvínov.

„Poslední dva zápasy nám to tam napadalo a pro každého, pro jeho psychiku, je to super. Trochu jsme si to předtím vytrpěli, když jsme góly nedávali, teď tomu jdeme naproti," radoval se slovenský olympionik Martin Bakoš, který Kometě vstřelil dva góly.

„Konečně jsem se chytil. Ale i Ordy (Ordoš) dal dva góly. Jsem šťastný za každý gól, ale hlavně je to o výhrách," dodal nejproduktivnější hráč Severočechů. „I předchozí zápasy, které jsme nedotáhli nebo doma vyhráli až v prodloužení, jsme měli spoustu šancí, ale teď to tam začalo konečně padat a proto jsou ty výsledky tak výrazný," konstatoval další autor dvou branek Jan Ordoš.

Zjednodušili hru

Za poslední tři zápasy soubor kouče Filipa Pešána nasbíral maximální počet devíti bodů, což se mu povedlo vůbec poprvé v sezóně.

„Myslím, že jsme hru trochu zjednodušili. Už jsme si byli opravdu vědomi toho, že musíme zabrat, jestli tam chceme nakouknout. Každý přidal. A vrací se nám to ve štěstí," usmíval se Bakoš.

Co podle něj bylo tím rozhodujícím impulsem k obratu? „Matematika," vypálil s úsměvem. „Před námi už bylo málo zápasů a potřeba získat hodně bodů. Klasika. Opravdu jsme už věděli, že musíme zabrat, neboť ta tabulka je tak nabitá, že musíme bodovat skoro v každém zápase, když chceme být v play off," poznamenal. „Je to teď uvolněnější, puky se k nám odráží a dáváme góly z dorážek," pochvaloval si Lukáš Jašek.

Finalista posledních dvou sezón poskočil v tabulce o jednu příčku na jedenácté místo, na předkolo však ztrácí už pouze jeden a na elitní šestku pět bodů. Navíc má jeden zápas k dobru.

„Takhle vyrovnanou ligu jsem nezažil, ale nejen tenhle rok, ale celkově. A letos je to úplný extrém. Pár kol do konce a je to o bod, o dva. Už před tím jsem ale říkal, že česká liga je opravdu hodně vyrovnaná a vyhrávat může každý s každým. Pro nás je jedině dobře, že jsme sérii chytili teď," podotkl Bakoš.

„První třetina s Brnem byla na obě strany i na šance velmi vyrovnaná. Další dvě třetiny jsme odehráli trpělivě a prosadili jsme se z předbrankového prostoru, odkud góly nejvíce padají. Jsem hrozně rád, že jsme s takto silným týmem jako je Kometa uhráli tři body," uzavřel kouč Filip Pešán.