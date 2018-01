Hrubec po třetí nule v sezóně chválil spoluhráče. Ukazovali modřiny od střel, smál se

Jak jste viděl situaci, kterou rozhodčí posoudili jako kopnutý puk do vaší branky?

Tam už byla chyba, že jsem to vyrazil a došlo na nějakou konfrontaci s videorozhodčím. Věděl jsem, že do toho brzdil, popravdě jsem ale neviděl opakovaný záznam a dobře to dopadlo. Mám velkou radost, že to neuznali, jinak by se ten zápas mohl odvíjet úplně jinak.

Opravdu to nebylo vidět, jestli ten puk kopl, či nikoliv?

Já jsem viděl, že to šlo do brusle, ale neviděl jsem, jestli do toho kopnul. Během zápasu se na kostku nějak nedívám, ale kluci v šatně říkali, že tam byl evidentní nějaký pohyb.

Ale trvalo to dlouho, než sudí rozhodli.

To jo, už mi začala být zima a říkal jsem si, ať už to nějak rozsoudí.

Oddychl jste si? To mohla být zlomová situace.

Samozřejmě, měl jsem z toho radost. Chvíli předtím nedal Martin Růžička trestné střílení, tak jsem byl rád, že pořád máme šanci dát ten vedoucí gól.

Bylo poznat po první třetině, že to bude o jednom gólu?

To nejde poznat. Kolikrát je to po dvou třetinách 0:0 a pak to skončí třeba 5:4. Hokej je v tomto nevyzpytatelný. Ale byl to takový už play off hokej. Opatrný, nebylo tam moc gólových šancí po přečíslení, spíše takové nahazování. Hrál se hodně fyzický hokej a mě se to teda strašně líbilo. Myslím že i diváci museli mít pusu špinavou od hokeje.

U jednoho zákroku to vypadalo, že jste si ho užil, když jste Říčkovu střelu chytil do lapačky.

Nejsem gólman, který by cukroval zákroky. Když mi to letí na lapačku, tak se to snažím chytit do lapačky a nedělat s tím nějaké šaškárny. Mě se to nelíbí, není to můj styl.

Sparta měla v závěru jedinou přesilovku, kde jste mohl přijít o třetí nulu v sezóně.

Bylo strašně důležité, že jsme hráli slušně a nebyli vylučovaní. Nakonec tam jedno vyloučení bylo, ale kluci to perfektně odbránili, prakticky je nepustili k žádné střele. Všechno jim to končilo na chráničích, nebo na tělech. Kluci mi teď ukázali modřiny, a to je to, co dělá tým týmem. Bylo to úžasné. Dneska to byla hokejová bašta, radost, co se týče obětavosti. Byla to kluků nula.

To před vás spoluhráči chodili a ukazovali vám modřiny?

To ne, mám dobrou paměť a vím, kteří hráči blokovali a kam to kdo schytal. Když byli všichni svlečení, tak jsem si je šel prohlédnout.

Poslední střelu zastavil Ďalogovi obětavě Marcinko. Kam ji schytal?

Myslím, že do zadku (smích).

Říkáte, že máte dobrou paměť. Zhruba před rokem jste hráli na Spartě...

Zas tak dobrou ji nemám, slon tedy nejsem.

Skončilo to 12:3 pro Spartu...

Jo tak to byl tenhle zápas. Tak na ten jsem zapomněl a vůbec nevím, o čem mluvíte (smích). To byl zápas, na který by to chtělo takovou tu vymazávačku paměti, co měli agenti J a K v Mužích v černém. Díky, že jste mi to připomněli.