V šestatřiceti si vážím nové šance v extralize, říká litvínovský bek Pavlas

Loni si hokejový obránce Aleš Pavlas zahrál extraligové play off a podílel se v dresu Hradce Králové i na bronzové příčce Mountfieldu v nejvyšší soutěži, od úterý se stal součástí kádru Litvínova. A to v situaci, kdy Vervě akutně hrozí baráž o udržení. „Chci pomoci klukům zachránit sezónu,“ svěřil se Pavlas, který přišel do litvínovského mužstva na střídavý start z prvoligových Litoměřic.