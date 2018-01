Kleslu přilákaly Vítkovice! Ale hrát už nechce

Hokejový mistr světa do 20 let z roku 2000 obránce Rostislav Klesla kývl na nabídku Vítkovic. Někdejší čtyřka draftu NHL, která v dresu Columbusu Blue Jackets a Phoenixu Coyotes odehrála v nejslavnější soutěži světa 659 utkání, bude nově vypomáhat mladým hráčům při přechodu so extraligového týmu.