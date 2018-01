Člen olympijské reprezentace bude znovu hrát za Spartu. Už v sobotu se bude na tréninku hlásit Michal Řepík, který je už šestou velmi výraznou posilou v průběhu ročníku. „Michalův příchod byl očekávanou záležitostí a jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout všechny formality a v tuhle chvíli jej můžeme potvrdit," avizuje sportovní manažer Michal Broš.

Pražanům se tak počet olympioniků rozrostl na šest. Se Slováky se vydají do Koreje brankář Ján Laco, obránci Marek Ďaloga, Juraj Mikuš a útočník Andrej Kudrna. V nominaci Norska je útočník Aleksander Reichenberg. Nyní je doplnil český reprezentant Řepík.

Odchovanec Sparty vypomáhal týmu již v minulé sezóně a zahrál si s ní i finále Ligy mistrů. O služby účastníka posledních dvou světových šampionátů měli Pražané zájem i pro aktuální sezónu, ale devětadvacetiletý útočník se rozhodl pro zahraniční angažmá. V KHL hájil barvy bratislavského Slovanu, v němž odehrál 51 utkání a nasbíral 23 bodů. Slovan ale ztratil šanci na postup do play off dávno před koncem základní části, a proto se Řepík stejně jako jeho spoluhráč Jan Buchtele rozhodl pro přesun do Sparty.

Věří, že sezóna bude ještě dlouhá

„Mojí motivací je pomoci Spartě v závěru sezóny," říká Řepík. „Zároveň jsem rád, že pro mě ročník ještě nekončí. Slovan je daleko od postupu do play off a po olympijské přestávce se hrají už jen dva soutěžní zápasy a já bych rád v sezóně ještě pokračoval. Přesun do Sparty beru jako ideální variantu a těším se sem. Je to pro mě známé prostředí a věřím, že sezóna by mohla být ještě dlouhá," dodává bývalý útočník Floridy Panthers.

"Michal se k týmu přidá na sobotním tréninku, v nejbližší době by měly být dotaženy veškeré náležitosti jeho působení ve Spartě," uvedl hráčův zástupce Vladimír Vůjtek mladší pro web hokej.cz. Obnovenou premiéru v dresu Pražanů by si Řepík mohl teoreticky odbýt v nedělním zápase proti Plzni.

Spolu s Řepíkem zamířil do české ligy také další hráč Slovanu. Slovenský centr Juraj Mikúš sice loni nastupoval za Olomouc, jeho novým působištěm však nyní bude Litvínov. Za Severočechy již dnes nastoupil, shodou okolností právě proti Spartě.